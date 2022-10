La madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu, describe a Clara Chía Martí, la nueva pareja de su hijo, como una mujer “educada” y “cariñosa” o, por lo menos, eso es lo que han dicho medios españoles, los cuales aseguraron que la exsuegra de Shakira no sólo tiene una buena impresión de la joven, sino que en cuanto tuvo la oportunidad de hablar con la cantante colombiana, le hizo saber que el futbolista se encuentra a lado de una buena mujer.

Están por cumplirse cinco meses desde que Shakira y Piqué dieron a conocer su separación, luego de casi 12 años juntos, sin embargo, la expareja sigue siendo noticia, ya que si no se trata de la batalla legal a la que se enfrentan para definir la custodia de sus dos hijos; Milán y Sasha, se habla de las nuevas canciones de la artista que tentativamente dedicó al futbolista, o del nuevo romance de este a lado de Clara Chía Martí.

Para Shakira, la ruptura con el padre de sus hijos no ha sido nada sencilla, como reveló a “Elle”, en una entrevista en la que confió que se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida, pues desde conoció al futbolista durante la Copa Mundial de Futbol de 2010, celebrada en Sudáfrica, se mostró más contenta que nunca, ya que fue a lado del defensor del Barça con quien construyó una familia, uno de sus más grandes sueños.

Precisamente su sentido familiar ha impedido que Shakira se distancie de la familia de Piqué, es decir de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, madre y padre del futbolista, con quienes ha entablado una muy buena relación desde que el atleta español presentó a Shakira hace más de una década.

En esa época, la madre de Piqué concedió una entrevista a un medio español e indicó que Shakira le parecía “una persona fascinante”, debido a que era “una mujer sencilla y de grandes valores”.Además, a lo largo de los años, los lazos entre nuera y suegra se acentuaron, pues en 2015, cuando Shakira se cortó su característica melena, confió que lo hizo motivada por Montserrat, quien le expresó que debía cortarse el cabello, pues le lucía muy maltratado.

“Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, ¿Por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra”, bromeó la colombiana en aquel momento.

Ahora, Montserrat Bernabéu también piensa positivamente de la nueva pareja de su hijo, Clara Chía, de acuerdo con declaraciones recientes de Jordi Martin, el paparazzi argentino que ha dado seguimiento a la vida privada de Piqué desde hace más de una década, la madre del deportista tuvo un encuentro reciente con Shakira y aprovechó para hablarle bien de la joven de 23 años.

El fotógrafo expresó que el encuentro tuvo lugar en un partido de béisbol de Milán, el nieto mayor de Bernabéu; en el recinto se encontraban tanto Shakira con su madre, Carmen Ripoll, y Piqué acompañado de Montserrat.

Luego de que diera comienzo el partido, Shakira tomó la decisión de acercarse a su exsuegra para saludarla, ya que pese a que ya no está a lado de Piqué, la cantante no quiere que sus hijos se distancien de su familia paterna, por lo que intenta estar en buenos términos con los Piqué Bernabéu.

Este acercamiento fue bien recibido por Montserrat, quien la saludó cordialmente, pero Jordi Martín aseguró que durante la breve conversación que entablaron, la madre de Piqué no quiso perder la oportunidad de sacar a colación el tema de Clara Chía, diciéndole a Shakira que se trataba de una mujer “educada” y “cariñosa”.

El fotógrafo sugirió que este comentario pudo ser hecho con el propósito de demostrarle a la cantante que su hijo se encuentra con una buena mujer, para calmar a la cantante, o para hacer una comparativa entre la personalidad de la una y la otra, pues así como se ha dicho que Shakira y Montserrat se llevaban muy bien, también se llegó a especular que la familia del deportista no estaba muy conforme con la relación de su hijo con la cantante.