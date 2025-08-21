El influencer y luchador Logan Paul puso a la venta su lujosa mansión en Dorado por $14 millones, según reportó TMZ Sports.

Logan, de 30 años, busca un comprador para la propiedad de seis cuartos y ocho baños para pasar más tiempo en Nueva York tras casarse con la modelo Nina Agdal. La pareja contrajo matrimonio el pasado 15 de agosto en Lago Como, Italia.

La propiedad ubicada en Dorado Country Estates aparece listada en Zillow por $14,225,000.

Logan, en su faceta como influencer, estuvo en medio de una fuerte controversia en 2018 por publicar un vídeo en el que se observó lo que parecía ser un cuerpo en un bosque de Japón conocido por sus múltiples suicidios. Luego del incidente, pidió disculpas y se alejó de las redes sociales.

En 2021, en una movida que sorprendió a sus seguidores, Logan reveló que dejaba el estado de California para mudarse a Puerto Rico.

Su fortuna actualmente se estima en $10 millones, según Forbes.