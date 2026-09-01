La periodista puertorriqueña Lourdes del Río confirmó su salida de la Cadena Univisión, tras 27 años en la cadena hispana, informó la revista People.

De acuerdo con la publicación, Del Río reveló la información en una entrevista con la periodista Mandy Fridmann, de “Las Top News”, en la que indicó que presentó su renuncia, efectiva el 1 de septiembre.

“Confirmo que sí, que es cierto. Hace un poco más de dos semanas renuncié a Univision, efectivo el primero de septiembre, que es este próximo martes. Súper buena onda todo, aceptaron mi renuncia, les di sus días respectivos”, confirmó la veterana periodista.

PUBLICIDAD

Añadió que estaba muy agradecida con Univision “por estos 27 años de tanto en buenos y malos momentos” pero también dijo estar “un poquito triste”. Sostuvo que deja “compañeros y una empresa que significó muchísimo” para ella.

Del Río adelantó que tras su salida, comenzara un nuevo proyecto de streaming, pero no dio mayores detalles. “Lo que puedo adelantar es que voy de presentadora, se trata de un proyecto de streaming y es con gente que respeto, confío mucho y que sé que va a ser maravilloso”, detalló. Aseguró que la oportunidad era demasiado buena para rechazarla, “y verdaderamente me llena de mucha ilusión empezar un proyecto nuevo desde cero, me siento muy agradecida y bendecida”, concluyó.

Además de su nuevo proyecto, Del Río mantiene desde el 2021 el pódcast “En positivo”, ren el que comparte historias y reflexiones optimistas. “Esto no altera para nada mi emprendimiento ‘En positivo’ y todo lo que he construido con mi pódcast, y todo el movimiento ‘En positivo’; eso va a seguir corriendo en paralelo, igual que lo fue con Univision será con esta nueva empresa, y estoy muy feliz y agradecida”, concluyó.