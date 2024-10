Juan Ponce de León no encontró la fuente de la juventud, pero parece que Luz Nereida Vélez sí.

Así lo afirmó hoy la periodista Aixa Vázquez en la celebración de los 69 años de su colega Luz Nereida Vélez, quien luce radiante a sus casi siete décadas de vida.

Esta mañana en Noticentro al amanecer, Vélez agradeció “por lo bueno y lo malo” que ha vivido y reveló su “receta” para la eterna juventud.

“Primero que todo, perdón en el corazón. Cuando tienes un corazón lleno de perdón, no de enojo, no de frustraciones, no de envidia, vas a lucir mucho más joven y vas a tener sanidad en tu cuerpo. Tener una mente positiva, por ahí tenemos una optimista compulsiva, pues yo soy una positiva compulsiva. Mantener una buena alimentación y la actividad física porque este cuerpo se hizo para moverse”, aseguró.

Durante años la veterana periodista ha cuidado su salud y ha reiterado la importancia de un buen estilo de vida con ejercicios.

En el 2016 quedó regia tras someterse a una cirugía plástica cuyo procedimiento compartió públicamente.

Vélez tiene una trayectoria de más de 40 años como periodista en Wapa.