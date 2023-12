Cuando a finales de septiembre de 2009 Mackenzie Phillips publicó su autobiografía y le contó al mundo que mantuvo una relación incestuosa con John Phillips, su padre y el líder del famoso grupo musical The Mamas & The Papas, el público quedó conmocionado. Hoy, 14 años después, la exestrella infantil de la TV norteamericana volvió a hablar del tema y dio detalles de lo que vivió cuando apenas tenía 19 años.

En esta oportunidad, Mackenzie, de 64 años, tuvo una charla con Chynna Phillips Baldwin, su media hermana, a través de su canal de YouTube. Durante esa conversación reveló que aunque veía a su padre como un “genio”, sabía que tenía un “lado muy, muy oscuro”. Además, reveló que pudo perdonarlo.

Una revelación atroz

En el crudo relato sobre los peores años de su vida, Mackenzie Phillips contó que el cantante del famoso grupo de la década del 60 la violó el día de su boda y que ese hecho desató una relación sexual impulsada por las drogas que terminó tras un inesperado embarazo. Además, confesó que ese acto enfermizo desencadenó una relación incestuosa que duró una década y que a pesar de todo lo que vivió, con el tiempo logró perdonarlo.

Mackenzie tenía 19 años cuando John Phillips abusó de ella. Fue unas horas antes de que se casara con Jeff Sessler, publicó el diario inglés The Mirror. Más tarde, Mackenzie luchó contra una grave adicción a las drogas y durante ese tiempo se encontró teniendo una relación sexual consensuada con su padre. En High On Arrival, la autobiografía en donde admitió detalles de sus citas incestuosas, explicó que todo terminó cuando ella quedó embarazada y no estaba segura si el padre era su marido o su propio padre. John Phillips le dio la plata para el aborto y “nunca más la tocó”.

Cuando el abuso salió a la luz, Mackenzie fue al programa de TV de Oprah Winfrey, Allí explicó que la relación con su papá fue potenciada por el consumo de drogas, que probó la cocaína por primera vez a los 11 años y que su padre le inyectó esa sustancia más de una vez. “Ahora estoy limpia”, dijo, al recordar que en 2008 fue acusada por posesión de heroína y cocaína. “Mi padre me propuso una vez huir a un país en el que se aceptasen esas prácticas. No lo odio y lo perdoné antes de que muriera”, agregó en esa oportunidad.

Entre el genio y el monstruo

Mackenzie describió a su padre, quien murió como consecuencia de una insuficiencia cardíaca en 2001, como un “gran y terrible sol alrededor del cual orbitaban sus hijos, esposas, novias, compañeros músicos y traficantes de drogas, implacablemente atraídos por su luz feroz, inspiradora y dañina”. Sin embargo, a pesar del dolor, la confusión y la vergüenza que vivió como consecuencia del abuso, Mackenzie explicó que pudo perdonar al vocalista. También confió que se dio cuenta que muchos la señalaron por eso.

En un ida y vuelta con su hermana menor Chynna, Mackenzie confesó que la juzgaron por “tener el perdón en su corazón”. “Perdonar es para mí, no para la otra persona. Y perdonar no significa que yo firme o esté de acuerdo con aquello por lo que te estoy perdonando a ti o a él. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. Y, sin embargo, estoy en paz”, confió.

La actriz y cantante también habló con franqueza y expresó que, a pesar de su “lado oscuro”, amó mucho a su papá. Chynna, quien está casada con el actor Billy Baldwin, también habló del fallecido músico: dijo que era una de sus “personas favoritas en todo el mundo”, aunque tenía un “lado oscuro”. Las dos hijas coincidieron, además, en que “era un compositor increíble”. “Un genio”, agregó Mackenzie. “Me encantaba su risa. Sin embargo, había otro lado de papá que era como un monstruo. Era tan oscuro que simplemente no sabías a quién ibas a elegir, ¿verdad? Fue muy impredecible”, recordó.

John Phillips fue un talentoso compositor y cantante que saltó a la fama en la década del 60 de la mano del grupo The Mamas and The Papas. En aquel momento, varios de sus temas, entre ellos “Monday, monday” y “California Dreamin´”, se convirtieron de inmediato en los más escuchados.