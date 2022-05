El cantante puertorriqueño Marc Anthony se dirigió esta noche a su fanaticada para explicar cómo se encuentra tras una caída sufrida ayer antes de presentarse en concierto en el Estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá.

“Estoy en el proceso de recuperación por la espalda. Estoy bien y me están cuidando, son cosas que pasan. Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esas. Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias y que Dios me los bendiga por desearme lo mejor”, manifestó el artista a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales.

“Voy a hacer todo lo posible para mejorarme, pero regresaré pronto para cumplir mi palabra. Lamentablemente como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí, porque yo no soy de cancelar. No tengo historia de eso y ni reputación de eso”, añadió el cantante, quien presentaría en suelo panameño la gira “Pa’llá voy”.

PUBLICIDAD

“Estoy mejorando, no puedo decir que me siento mejor, si no es los que es, soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”, concluyó.

La relacionista del artista, Blanca Lasalle, había explicado esta mañana que este sufrió “un accidente en unas escaleras cuando se preparaba para su salida a dicho concierto”. También indicó que Marc fue trasladado a la ciudad de Miami para ser atendido por sus especialistas.

Eco TV Panamá había informado que, según información dada en los altavoces del estadio, había sufrido un “accidente” en el camerino y por recomendación médica no puedo ofrecer el concierto que por segunda vez quedó cancelado.

El salsero había llegado a Panamá en compañía de su novia, la reina de belleza Nadia Ferreira.