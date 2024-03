Con un gran regocijo y agradecimiento, la actriz Marian Pabón compartió este domingo que está libre de cáncer, según la más reciente evaluación de su doctor Luis Báez Vallecillo.

Lo compartió en un mensaje pregrabado que se comparitó durante la “Pink Gala” de la Fundación Susan G. Komen, la cual se celebró en la noche del sábado en el hotel Vanderbilt en Condado. Luego, este domingo, tomó sus redes sociales para agradecer los mensajes de bendición que ha recibido al saber su más reciente diagnóstico.

“Muchas gracias a todos los mensajes hermosos que he recibido respecto a mis noticias de que estoy cancer free”, publicó en una historia en la red Instagram. “Todavía no he salido del proceso dado a una complicación con mi cirugía. Llevo hospitalizada desde el martes”, continuó.

Pabón se sometió el pasado mes a una mastectomía radical.

Agradeció los mensajes de bendición recobidos a partir de su más reciente diagnóstico. ( Captura Instagra )

La artista fue enfática en que continúa su recuperación. “Quiero recalcar cuanto aprecio los mensajes y todo el amor que he recibido. Siempre he dicho que voy a salir de esto y vamos a salir, aunque tome un tiempo más. Un abrazo”, concluyó.

Pabón fue diagnosticada con cáncer de seno (Her2K) el pasado verano.