La actriz Marian Pabón reveló en las redes sociales detalles de su cuadro clínico actual sobre el cáncer de seno que le fue diagnosticado el año pasado, y el panorama alentador en el proceso.

Las expresiones las compartió a través de un video social en el que se muestra de buen ánimo y con una actitud optimista. “Ya terminó la quimioterapia. Fueron seis sesiones. Gracias a Dios, fue súperefectiva porque el quiste no aparece. Eran dos quistecitos. No aparecen en el MRI, y cuando se siente, no se puede palpar, o sea, que gracias a Dios esa primera parte ganamos la batalla, como me dijo del oncólogo. Pero todavía falta. Ahora la semana que viene me van a hacer mastectomía radical”, adelantó, y confesó cuán confiada se siente sobre su tratamiento.

“Va a estar trabajando la cirujana oncóloga con el cirujano plástico. Ella empieza a limpiar todo lo que hay en el seno, y entonces me inyecta un tinte para ver si no queda ninguna célula cancerosa en ningún sitio del área del seno Izquierdo, que es dónde tenía los quistes”, expuso. “Si no aparece ninguna célula cancerosa, empiezo con 11 sesiones de inmunoterapia, que son cada tres semanas”, prosiguió. “Hay plan A, hay plan B, y hay plan C, y yo confío en los médicos que tengo, que son fabulosos”.

La artista manifestó continuamente su agradecimiento al público por su apoyo constante y sus deseos por su recuperación. “Gracias a las donaciones de ustedes, a los rezos, a las energías positivas. Eso me mantiene en pie y me mantiene con fuerza”.

Pabón se expresó también en torno a sus intervenciones como talento en el programa “El Remix” (WapaTV). “Estoy haciendo cositas sencillas. Sunshine (Logroño) ha sido un jefe maravilloso conmigo, me deja entrar y salir, cuando puedo estar estoy, cuando no puedo, no estoy”, valoró. “Tengo que parar para cuando me hagan la mastectomía estar esas dos semanas fuera, pero luego regreso”.

También expuso sus planes en el teatro. “Todavía no estoy fuerte lo suficiente para eso. No sé si para mayo puede ser que haga algo, una reposición”, reveló, y reiteró su agradecimiento a sus seguidores por el apoyo económico.

“Gracias a la ayuda de todos ustedes, no me veo en la obligación de tener que estar trabajando 24 horas al día. Yo soy workaholic. Me gusta mi trabajo. Mi trabajo en mi pasión. Pero tengo que ir poco a poco porque mi salud va primero”.

Si desea cooperar puede hacerlo a través de ATH Móvil, en la opción de donativos ProFondosMarianPabon, y por Paypal con el correo electrónico paramarianpabon@gmail.com