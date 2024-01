Momentos antes de tomar su última quimioterapia, Marian Pabón acudió a las redes sociales para agradecer el cariño y las ayudas que ha recibido durante su batalla contra el cáncer de seno.

La actriz dijo que no ha podido compartir su proceso en las redes como esperaba debido a los efectos secundarios de la quimioterapia, como cansancio y náusea. También comentó que “ha bajado mucho de peso”.

Luego de su última quimioterapia, la comediante pasará a la próxima etapa de su tratamiento, que incluiría cirugía, inmunoterapia y posiblemente radioterapia, según indiquen sus médicos.

“El último MRI (imagen de resonancia magnética) que hice, no se ve el quiste en el seno izquierdo, que era donde lo tenía, no se puede palpar, no se siente y no se ve en la radiografía, así que estoy bien contenta”, celebró.

Al finalizar el video, agradeció todo el apoyo que ha recibido en este proceso. “No sé como pagarles todo lo que han hecho por mi”, afirmó. “Los quiero y los amo”.

Marian fue diagnosticada con cáncer de seno (Her2K) el año pasado tras palparse una bolita en el seno izquierdo. Estaba en medio de la filmación de una película y de los ensayos para la comedia “Desvestidas”.

Inmediatamente, se comunicó con su ginecóloga, María Bonnin, y de ahí llegó a la radióloga Mayra Maldonado, del Vida Imaging & Breast Cancer, y finalmente al oncólogo Báez Vallecillo, quien le detalló el tipo de cáncer y el tratamiento recomendado a base quimioterapias y anticuerpos por un periodo de un año.