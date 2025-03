La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera acudió a sus redes sociales para dejar claro que anoche celebró la eliminación de Aleska Génesis del reality show La casa de los famosos All-Stars, pero no así el arresto de la modelo venezolana una vez concluyó del programa.

“En el día de anoche pudimos celebrar tanto esta que está aquí como ustedes la eliminación de Aleska Génesis del reality show La casa de los famosos All-Stars. La celebré, la seguiré celebrando porque entiendo que como jugadora no lo hizo bien. Ahora, en el plano personal, por la situación tan difícil la cual está atravesando ella ahora mismo, no se la deseo a nadie. No es en son de burla ni que lo haga yo ni que lo haga nadie, ni que nadie opine porque simplemente ella es la que sabe lo que está pasando y le deseo que pueda resolver y que pueda salir airosa de esta situación tan difícil”, manifestó el llamado “Huracán boricua”.

LA CELEBRACION DE MARIPILY AL ANUNCIAR QUE ALESKA ES ELIMINADA 🤣🤣🤣 #LCDLFAIlStars pic.twitter.com/FY109LNOiw — LaCasaSinFiltros (@Lacasasinfiltro) March 11, 2025

“No quiero que estén malinterpretando la situación que está viviendo ella”, añadió la ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos.

Aleska Génesis se encuentra en medio de la polémica luego de ser arrestada ayer tras salir de “La casa de los famosos All-Stars”. Se le acusa en México de robo.

“Anoche sí celebré la salida de Aleska Génesis, pero lo que está sucediendo y lo que está pasando hoy con ella es una situación muy difícil, muy delicada, la cual yo me imagino que ella no la está pasando muy bien y simplemente ella sabrá lo que está sucediendo. Le deseo que pueda resolver esto lo más pronto posible”, sentenció Maripily.