Aunque en el pasado mencionó que no suele hablar de política o religión, Maripily Rivera aprovechó su plataforma para felicitar a la comisionada residente Jennifer González Colón, tras quedar certificada anoche como gobernadora electa de Puerto Rico.

Con la canción de “We Are The Champions” de Queen, la proclamada “Huracán boricua” compartió sus buenos deseos a la actual presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien, con el 91 por ciento de los colegios reportados, consiguió más de 438,000 votos para ser la segunda mujer electa como primera ejecutiva de la Isla, superando a su contricante de la Alianza del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, Juan Dalmau.

“Felicidades a mi amiga y gobernadora de PR @jenniffergonzalezcolon por el triunfo que le dio Puerto Rico. Otro ejemplo más de una mujer que tiene cojones.. #votoperdido. Jajajajjaa!!🤣😂”, expresó la ponceña en su publicación de Instagram.

“Sé que trabajaras fuerte por un Puerto Rico 🇵🇷 mejor que es nuestra Isla 🏝️ del Encanto! ♥️ Que vivan las mujeres empoderadas, con carácter, coj... y sin miedo al poder”, destacó la también ganadora de la cuarta edición de “La casa de los famosos”.

Las felicitaciones se dan horas luego que la líder de la Palma se expresara agradecida de Dios y el pueblo puertorriqueño por salir favorecida en los recientes comicios.ño por haberla favorecido en estas elecciones generales.

“Mis primeras palabras tiene que ser ‘gracias Dios mío por no dejarme’. Le pedí a Dios, le pedí a la Virgen, me encomendé y Dios no deja a sus hijos en vergüenza”, expresó González Colón, asegurando que los constituyentes votaron por un “gobierno de progreso, de estabilidad” y responderá con una administración que será de “todos los puertorriqueños”.

Igulmente, la gobernadora electa prometió la cancelación del contrato de LUMA Energy, así como construir nuevas plantas generatrices de energía, escuelas bilingües, mejorar la economía, así como promulgar mejor calidad de vida para los adultos mayores y las personas con diversidad funcional.

“Un gobierno de respeto, un gobierno de altura, que sea ágil y sentido común para atender los problemas de la gente”, manifestó desde su sede anoche.