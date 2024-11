Bajo la administración de Jenniffer González Colón, el proceso electoral estará bajo lupa.

Tras haber sido certificada anoche como gobernadora electa, la líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) no habló de cambios al Código Electoral, como han reclamado los partidos minoritarios, ni cambios trascendentales al proceso. Se centró en los problemas que vivió el elector ayer, al intentar emitir su voto bajo el secretismo de una caseta de cartón.

González Colón fue más allá de los problemas que presentaron ayer las máquinas de escrutinio y que generaron largas filas. Apuntó a que la calidad del papel que se utilizó para las papeletas no era el mejor y que las letras no eran legibles.

PUBLICIDAD

“Yo creo que hubo muchos elementos aquí que podemos, una vez finalice el proceso, hacer una evaluación y mejorar lo que haya que mejorar”, sentenció en una rueda de prensa realizada en la sede del PNP.

Sobre las papeletas, González Colón criticó cómo fueron diseñadas e impresas.

“Yo pude percatarme, no sé si a ustedes les pasó eso, que las papeletas impresas no eran de la mejor calidad. Casi no se podía distinguir, verdad, por lo menos en la mía, las letras”, especificó.

Del mismo modo, explicó que buscará revisar las máquinas que se utilizan para el conteo de votos.

14 Fotos La candidata penepé a la gobernación llegó a la sede de la Palma, en Hato Rey, para celebrar el resultado favorecedor en las elecciones generales.

Aunque el contrato con la empresa Dominion Voting Systems vence este próximo mes de diciembre, González Colón no habló sobre cancelaciones o cambios de las máquinas de escrutinio electrónico. Lo que dijo es que “hay que hacer una evaluación si esas máquinas son las más modernas, si esas máquinas es lo último que se debe estar utilizando, cuál es el mejor mecanismo de conteo. Yo creo que todo eso se debe revisar”.

Dijo estar conforme, en cambio, de que la vigilancia de los funcionarios de colegio de todos los partidos se mantenga para velar por la pulcritud de las elecciones.

“Eso es lo que le da pureza y transparencia al proceso electoral boricua”, opinó.

Añadió que “yo no tengo dudas sobre la certeza del proceso electoral en Puerto Rico ni sobre su trámite. Lo que sí debemos mejorar es cómo utilizar mejor tecnología para no tener los tropiezos”.

Achacó los retrasos de la apertura de los colegios a estas máquinas de escrutinio. Dijo que las que no fallaron por falta de electricidad, lo hicieron por problemas técnicos.

Mientras, González Colón dejó para un futuro analizar el desempeño de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en estas pasadas elecciones. Sostuvo que el conteo de votos no ha concluido y no sería oportuno pasar juicio.

“Yo quiero tener total deferencia contra los funcionarios que están allí, de todos los partidos, velando la voluntad del pueblo de Puerto Rico, que es la democracia puertorriqueña”, afirmó.