“Aquí hay aires de triunfo. Aquí tenemos una gobernadora electa y se llama Jenniffer González Colón”.

Con esta afirmación del director de campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP), Francisco Domenech, avivó a los estadistas que se congregaban en la sede de la colectividad para celebrar la certificación preliminar de la quien dijo será la próxima gobernadora.

“La tendencia es irreversible. Jenniffer González es nuestra próxima gobernadora”, sentenció, a enaltecer que la ventaja era de un 10% cuando la Comisión Estatal de Elecciones reconoció la victoria de la líder de la Palma.

Domenech obvió, sin embargo, mencionar los resultados en la contienda de comisionado residente en Washington, donde William Villafañe perdía también por un 10% ante el candidato del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera.

“Hay aire de triunfo también para las mayorías legislativas en cada cuerpo legislativo a favor del PNP, al igual que hay muchos buenos resultados a través de muchas alcaldías y en la alcaldía de San Juan también”, expuso, sin hacer contar la carrera por Washington.

También enalteció la victoria del status de la estadidad por un 52%.

En su mensaje, Domenech llamó a los artistas que apoyaron la Alianza de País a unirse al gobierno para promulgar un Puerto Rico mejor.

“Esperamos que todos esos artistas que desinteresadamente, estoy tratando de no ser tan sínico, sí esperamos que su compromiso con echar a Puerto Rico hacia adelante no concluya con el concierto de las pasadas noches”, indicó.

El directivo reclamó que se respete la decisión del pueblo.

“Esta es victoria es de esta campaña y del pueblo de Puerto Rico, completa y compartida”, estipuló.

“La sorpresa es un copo del PNP aquí”, añadió, al mencionar que todos los demás partidos hablaban de una sorpresa que no se les dio.

González Colón tuvo un largo día, pero siempre estuvo confiada en su victoria y en la de su compañero de papeleta, Villafañe.

Dijo, en una conferencia de prensa que realizó poco antes del cierre de los centros de votación en un restaurante de Hato Rey, que estaba “100% tranquila, 100% confiada en que voy a prevalecer. Eso es lo que me dice la calle”.

Sin embargo, aceptó que en este proceso electoral se debe tener “dos sacos, el de ganar y el de perder”.

No preveía que su compañero de papeleta quedara rezagado ante el candidato del PPD.

Llegó a decir que “estoy viendo en la calle que William va a prevalecer. Nosotros vamos a trabajar en conjunto”.

Pero, recalcó que “yo voy a acatar el resultado de la determinación de los electores en Puerto Rico, porque yo estoy convencida de que nuestra gente va a escoger un cambio, lo va a escoger de bien”.

Anticipando su victoria a la gobernación, dijo que “le pido a Dios que me dé sabiduría para trabajar y la salud para mantener ese impulso”.

González acudió a votar a eso de las 9:00 a.m., junto a su esposo, José Yovín Vargas. Según contó, cada uno realizó más de una hora de fila para poder votar íntegro a favor del PNP.

Durante el proceso de votación, a la pareja le gritaron improperios. Llegó a escuchar, de hecho, cuando una electora la tildó de “lesbiana”.

Al analizar estos comentarios, González Colón expresó que, “durante este proceso tuve que sobrellevar los múltiples desafíos, las largas horas en la calle, pero también los improperios, los innuendos y las conductas soeces de algunos, que no edifican y que en el caso mío no van a tener espacio en un gobierno, donde debemos buscar la armonía y la paz”.

Mientras, explicó la razón por la que votó por el candidato republicado a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pese a la controversia que tiñó su campaña cuando el comediante Tony Hinchcliffe describió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”.

“En mi caso, he sido republicana de toda la vida, no lo escondo. No comulgo con muchas de las cosas que dice, pero tengo que aceptar que su política económica siempre ha ayudado a la nación, y nosotros no podemos quedarnos atrás”, precisó.

La comisionada también realizó varias reuniones con su equipo de trabajo, acudió a una misa y a las 4:00 p.m. realizó una conferencia de prensa para expresar que estaba “100% tranquila, 100% confiada en que voy a prevalecer. Eso es lo que me dice la calle”.

En la tarde, cuando ya cerraron los colegios de votación, la actual comisionada residente acudió a su hogar para ver a sus hijos, cenar y descansar, antes de disponerse a acudir a la sede del PNP a “celebrar” con el pueblo PNP.

A eso de las 10:30 p.m., González Colón no había llegado a la sede de la Palma. Se preveía que llegara más entrada en la noche junto a Villafañe para presentarse ante el pueblo como la “próxima gobernadora”, anticipó Domenech.