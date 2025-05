La personalidad y empresaria Maripily Rivera acudió a las redes sociales para advertirle a la modelo Aleska Génesis Castellanos de posibles acciones legales en su contra por difamación al insinuar que estaría enamorada del mexicano Lupillo Rivera.

“Y te advierto: si sigues cruzando esa línea de las mentiras y las insinuaciones baratas, no solo voy a responderte aquí—y estoy evaluando tomar acciones legales por decir en una entrevista el pasado domingo 4 de mayo y te cito ‘Maripily está moleta porque Lupillo no la tomó en cuenta como mujer’. No solo es una mentira es un ataque personal: es una difamación que busca dañar mi imagen como mujer y como profesional. Es una difamación poco creíble tuya para distraer la audiencia porque del último hombre que me fijaría en la vida sería del señor Rivera”, comentó en la publicación que compartió en Instagram y Facebook, que acompañó con la descripción “a mí no me asustan las palabras de una exconvicta”.

PUBLICIDAD

“¿Esta es la historia que quieres vender ahora para seguir sobreviviendo en este medio? “, continuó.

“Mira, Aleska, yo no necesito que ningún hombre me dé valor ni brillo, porque mi trayectoria la construí con trabajo, no con mentiras ni con relaciones filtradas a conveniencia. Yo no juego a la guerra sucia. Yo voy de frente, con nombre y apellido. Yo sí sé defenderme con hechos, no con inventos. Te recomiendo que googoles tu nombre para que veas de dónde saco lo que hablo de ti”, agregó.

La respuesta de la boricua surge luego de que la venezolana le solicitara a la producción de La Casa de los Famosos All Stars material donde, presuntamente, Rivera la insulta. El jueves, Castellano denunció sufrir “insultos, improperios y amenazas” por Maripily quien supuestamente la llamó “prostituta”, “roba machos” y “ratera”.

Castellanos también denunció la falta de reacción por parte del equipo técnico y los asistentes del programa. Por lo tanto, solicitó la intervención de las autoridades judiciales y exigió acceso a las grabaciones de las cámaras del foro número dos de Endemol Shine Boomdog para confirmar lo sucedido.

En su respuesta, Rivera estableció que no es “dramática ni ficticia”, que es “frontal”, y que por eso “te gané, por eso el público te define como eres”.

“Solo sabes provocar detrás de cámaras y mandar indirectas para que otros te hagan el trabajo sucio”, lee la publicación.

Reiteró que le recalcaría las acusaciones que le ha hecho “de frente sin ocultarme” y que ya, públicamente, se conocen su “trayectoria de escándalos y asuntos negativos” con tan solo ingresar su nombre en “google”.

PUBLICIDAD

“No digo nada que no sea lo que han reportado los medios sobre ti. Enójate con ellos o cuida tu imagen para que no te sigan definiendo”, continuó Rivera al diferenciarse de ella al decir que no “tiene que vivir colgada de un titular, de una historia negativa distinto cada vez o de inventar cuentos para mantenerse vigente”, indicó.