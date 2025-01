Si algo está claro desde enero del año pasado, es que Maripily Rivera nunca desperdicia la ocasión para convertir un momento difícil en una oportunidad de crecimiento personal y económico.

La empresaria lo dejó evidente este martes con el lanzamiento de su línea de condimentos con el que celebra los sabores auténticos de la gastronomía puertorriqueña y su amor inquebrantable por la cocina.

6 Fotos La empresaria y modelo puertorriqueña lanzó una línea de condimentos (adobo y sazón).

El autoproclamado “Huracán Boricua” contó que los nuevos productos surgieron meses después de su victoria en la cuarta edición de “La Casa de los Famosos”, donde revivió cómo los huéspedes de la mansión se burlando de ella por cocinar muy condimentado, al punto que el mismo se convirtió en una sensación durante la tranmisión del “reality show” de Telemundo.

“Ellos no entienden que nosotros, los boricuas, nos gusta la comida condimentaba, nos gusta el sazón, tenemos sazón”, expresó la ponceña, que llegó acompañada de los dueños de la compañía Campolor, Melvin Arroyo y Marinés Flores, responsables de confeccionar su sazón y adobo exclusivos desde la misma Perla del Sur.

Arroyo, quien lleva 27 años en la industria de los alimentos junto a su también esposa, aseguró que él le debe esta colaboración a su padre, fanático de la también animadora y modelo, destacando que este le insistió que ambos tenían confeccionarle su propio condimento cuando ella saliera de la competencia televisiva.

“Nosotros pensábamos que esto es una misión imposible llegar a donde ella, yo le dije que me consiguiera el contacto, y trabajo todo lo demás. Pero él me sorprendió porque me consiguió el contacto, y yo me comuniqué con su equipo de trabajo, le sometimos la propuesta, hicimos negociaciones, le dimos muestra de los productos, y ella fue a nuestra fábrica en Ponce”, dijo el comerciante sobre los productos que estarán disponibles en los principales supermercados de Puerto Rico, incluyendo Econo, Supermercados Selectos, Ralph’s Food Warehouse, SuperMax, Hatillo Cash and Carry, Fam Coop, Agranel y Walmart.

La también animadora aseguró que, al llegar a la sede de Campolor, ella quedó convencida que esta era la empresa indicada para hacer su proyecto realidad.

“Yo soy bien maniática para lanzar un producto, pero tenía que ser con alguien que llevara mucho tiempo en esto, que supieran del sazón, y ellos son de Ponce, ¡son leones!“, destacó la propietaria de Pompis Stores, quien mostró que sus condimentos son ideales para llevar una diversidad de recetas a otro nivel, algo que demostró con un plato de arroz con salchichas y bistec encebollado, la comida favorita de ella y su hijo, Joel Antonio ”Joe Joe" García.

Mientras tanto, antes de culminar la presentación, Maripily decidió dedicarle una palabra a ciertas figuras públicas que todavía cuestionan su éxito.

“Yo no me dejo llevar por la fama, el hecho que Maripily tenga el éxito que tuvo y esté parada es porque Maripily no se cree estrella, porque yo no quiero estrellarme como pasa con muchos artistas″, resaltó. “Sigo capitalizando, aprovechando la oportunidad que me dio mi país, Latinoamérica y Estados Unidos en poder ganar, ¿y por qué gané? Porque fui auténtica, y el público se identificó conmigo al yo ser auténtica, los que quieran hablar, inventar, y decir, tienen que aprender a superarme, a dejar de mencionar el nombre de Maripily“.

La biografía “ya está escrito”

Ante la decena de compromisos que tiene pendiente para el 2025, Maripily aseguró que su primer libro biográfico “ya está escrito”.

La boricua destacó que el trabajo que realiza junto a la periodista Ana Enid López está en su etapa final, no obstante, este todavía no tiene fecha de publicación ya que hay otros proyectos que se encuentran en agenda.

“Esta es una producción bastante grande, ya está escrito, pero hay unos productos antes del libro que voy a lanzar, viene el sazón y adobo, viene algo de televisión, viene algo muy bueno -que les va a encantar-, lanzo mi linea de ‘makeup’, lanzo la línea de ejercicios desde la casa o afuera, la aplicación móvil, y después vendría el libro, todo es un proceso”, aseguró.

La empresaria también expuso que tiene en agenda colocar la piedra para su primer gimnasio en el mes de mayo.