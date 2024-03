Maripily Rivera ha tenido una semana intensa en “La casa de los famosos 4″ con fuertes discusiones con algunos de sus excompañeros del “Cuarto Tierra”, optar por jugar el “reality show” individualmente, y ser una de las celebridades nominadas para abandonar la competencia por segunda ocasión.

Pero esta tarde, la modelo puertorriqueña se conmovió en una conversación difícil que tuvo con su compatriota, Patricia Corcino, que la llevó a romper en llanto dentro de la mansión más famosa de la televisión hispana.

Las boricuas tuvieron la oportunidad de expresar sus diferencias frente a frente, teniendo a la actriz mexicana Isis Serrath, otra de las nuevas habitantes del show, de mediadora. Durante este intercambio, la empresaria admitió -entre lágrimas- que extraña a su hijo, José Antonio “Joe Joe” García.

“Hoy me levanté hacia las cámaras, y le hablé. No me gusta que me vean llorando”, aseguró la autoproclamada “Huracán Boricua”, lo que llevó a la entonces presentadora de “Lo sé todo” y la exparticipante de “Top Chef: VIP” a consolarla.

Corcino procedió a validar los sentimientos de la empresaria, al tiempo que exhortó a no tener miedo a ser vulnerable. “¿Qué madre no extraña a un hijo? Sería raro que no estuvieras así. Es que es normal, pero cargas mucho con el ‘qué dirán’”, destacó.

Sin embargo, María del Pilar Rivera Borrero, nombre de pila de la ponceña, sostuvo que “carga mucho porque soy bien fuerte. Soy muy dura conmigo misma”.

Pero la también exreina de belleza le ripostó que tener esa cualidad no define su fortaleza emocional. “Eso es una mala interpretación. Eres ser humano, eres mamá, te ha tocado ‘heavy’ bregar con ‘Joe Joe’, lo que está pasando es compatible a lo que has vivido, lo que no es compatible que quieras aguantarlo”, indicó, llevando a la dueña de Pompis Stores a darle un beso en el cachete y un fuerte abrazo.

Maripily se encuentra entre los cinco participantes que podrían abandonar la producción de Telemundo. Los otros huéspedes que se encuentran en riesgo de salir de la propiedad de La Jefa son Cristina Porta, Alfredo Adame, Lupillo Rivera y La Bronca.

Los seguidores de la competencia pueden continuar votando por su habitante favorito, desde las 7:00 de la noche, a través de https://www.telemundo.com/shows/lacasadelosfamosos/vota.