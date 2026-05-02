La empresaria puertorriqueña Maripily Rivera sacudió las redes sociales al mostrarse acompañada de un misterioso y apuesto caballero en unas nuevas fotos que subió desde La Parguera en Lajas.

El proclamado “Huracán Boricua” cautivó a su fanaticada en Instagram al compartir una publicación donde se veía a la conocida figura gozando de la flora nacional en los brazos de un hombre cuya identidad no fue revelada.

“Viviendo”, escribió la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” en el subtítulo del carrusel de fotos, acompañado de un corazón, la bandera de la Isla del Encanto, y el tema de “Loca” de Ana Bárbara en el fondo.

PUBLICIDAD

Diversas figuras no se quedaron calladas en la sección de comentarios, donde halagaban a la propietaria de Pompis Store, preguntaban cómo se dio este encuentro, y otras halagando la ancha espalda del individuo.

“Mi cuñao aplicándola 🤎😍🙏🏾🙌🏽“, escribió el cantante y presentador Andrés Waldemar, al tiempo que la transformista puertorriqueña Cynthia Lee Fontaine afirmó que ”el amor llegó” para la también modelo.

Por más de 25 años en el ojo público, Maripily nunca ha escondido sus relaciones sentimentales, desde su sonado matrimonio con el expelotero Roberto Alomar, hasta su reciente relación el brasileño Clovis Graciano, con quien hasta llegó a hablar de una posible boda.

Pero la ponceña siempre afirma estar dispuesta a abrir las puertas al amor, aún cuando la agenda de trabajo esté cargada.