La cantante Megan Thee Stallion culmina su relación de casi un año con el baloncelista Klay Thompson por una supuesta infidelidad.

La rapera confirmó la ruptura con el conocido deportista a unos meses de hacer su noviazgo público a través de sus redes sociales, donde se mostraban posando abrazados, obsequiándose regalos lujosos, hasta dar la noticia que estaban viviendo juntos.

Megan Thee Stallion seemingly accuses Klay Thompson of cheating in new Instagram story:



“Cheating, had me around your whole family playing house...

got “cold feet”

Holding you down through all your HORRIBLE mood swings and treatment towards me during your basketball season now… pic.twitter.com/FWw5FaAbJf — Pop Base (@PopBase) April 25, 2026

“He tomado la decisión de poner fin a mi relación con Klay”, declaró Megan en un comunicado que recibió la revista People. “La confianza, la fidelidad y el respeto son aspectos innegociables para mí en una relación, y cuando esos valores se ven comprometidos, no hay un camino real que seguir. Voy a aprovechar este tiempo para centrarme en mí misma y seguir adelante con tranquilidad y claridad”.

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La intérprete de “Savage” sorprendió a la fanaticada luego al subir una historia en su cuenta oficial de Instagram donde señala directamente a la escolta de los Mavericks de Dallas por ser infiel.

“Me engañaste, me hiciste creer que formaba parte de tu familia y que íbamos a formar un hogar juntos… pero al final te echaste atrás", escribió la estadounidense en su publicación sobre un fondo negro.

“Te he aguantado todos tus HORRIBLES cambios de humor y el trato que me has dado durante la temporada de baloncesto, ¿y ahora no sabes si puedes ser “monógamo”???? Amiga, necesito un descanso DE VERDAD después de esto... Adiós a todos”, culminó.

A principios de año, Megan se sinceró sobre su relación con Thompson con la revista People, asegurando que el atleta llegó en un momento inesperado de su vida, dado que había dado fin a otra relación con el también jugador de la NBA, Torrey Craig, también por infidelidad.

“Bueno, nunca le diría a nadie que se lanzara a una relación solo porque todos los demás tienen una, y tampoco te voy a decir que te lances a una relación porque tengas que hacerlo”, dijo la voz de éxitos como “HISS” y “Hot Girl Summer”. “Para ser sincera, ni siquiera sabía que iba a tener esta relación”.

Pero Megan afirmó que, desde que comenzó la relación, “esta es una de las primeras veces que me he sentido tan a gusto”.