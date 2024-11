El exponente de música urbana, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, exhortó esta noche a sus seguidores a que salgan este martes a votar en las elecciones generales.

“Mañana hay que salir a votar!!! Llega a tu colegio de votación lo más temprano que puedas. Ve preparado para lo que venga. Ayuda a otros a movilizarse y llegar a su colegio si es necesario”, manifestó el artista de fama mundial en un mensaje compartido en sus redes sociales.

“El pueblo al pueblo le toca salvar!! Vamos a votar!!!!!! Por el futuro de nuestro país!! Y vamos a defender nuestro voto!!”, indicó.

“Mañana será un día fuerte pero no le podemos bajar!!! cada vez se la ponen más díficil al pueblo pero no nos vamos a quitar!!!! Voy a nosotros, voy a ti Puerto Rico!!!”.

El mensaje se da un día después de su participación en el cierre de campaña del candidato a la gobernación por la Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau.

En el llamado Festival de la Esperanza, llevado a cabo en el Lote 4, detrás del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el intérprete de “Titi me preguntó” ofreció un mensaje de sobre 20 minutos en el cierre de campaña del junte entre el PIP y el MVC.

“Crecí, me eduqué, aprendí y maduré, y no solamente lo hice yo, sino todas las generaciones que vinieron conmigo. Hoy me llena de orgullo los jóvenes, la juventud, el corazón de este movimiento que sí da un cambio”, expresó ayer el vegabajeño, de 30 años.