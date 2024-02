A un día de su salida de Spanish Broadcasting System (SBS), Jorge Pabón “Molusco” finalmente reveló la razón por las que decidió no renovar contrato con la empresa de comunicaciones a la que sirvió por más de 24 años.

El locutor subió un video a su canal de YouTube, Molusco TV, junto a Héctor José Torres “Playmaker” -exintegrante de “La garata” de La Mega- donde dio a conocer que una cláusula en el acuerdo que proponía el conglomerado estadounidense provocó un rechazo inminente de su parte, provocando la dimisión del espacio radial que tuvo en la emisora Mega TV 106.9 FM.

“Yo voy a hablar con la mayor transparencia, y si esto me va a traer problemas, a mí, a la larga, me tiene sin cuidado porque, ya al final del día, yo no sé si las negociaciones con SBS vuelvan algún día, a sentarnos de nuevo a poderlo hablar. Pero la gente lo que tiene que entender es que esto no es una perreta de Molusco”, expresó el también productor de eventos.

El entonces líder del programa “Molusco y los reyes de la punta” alegó que la propuesta de la empresa mediática le solicitaba entregar un 50 por ciento de las ganancias que genera en sus redes sociales hace más de siete años. “Me iban a ofrecer un billete, pero si no me das el 50 porciento de aquí, no te quedas aquí, y yo le dije: ‘quédate con tu negocio, yo me quedo aquí’. Me duele porque de aquí yo salí, pero esto no es una dictadura, ¿cómo que el 50 por ciento porque sí”, manifestó, sosteniendo que otros talentos de SBS han firmado un acuerdo de esta índole, pero que han mostrado reparos.

“Eso no va a pasar nunca en la vida. Incluso, yo les brindé la oportunidad para sentarnos y hacer ciertas cosas dentro del canal que ellos pudieran monetizar, pero yo siempre les digo, ¿cómo yo les voy a dar el 50 por ciento de lo que yo hago en audiencias y ‘podcasts’? Ese es el patrimonio de mis hijos. ¿Cómo yo te voy dar el 50 por ciento de eso si tú no pusiste ni medio espermatozoide ahí? Esto se graba en mi casa, con mis micrófonos, con mis técnicos, con mis cámaras, con mi ‘fucking’ plataforma. No es una perreta de Moli, es negocio”, destacó.

Esta es la primera vez en la que Pabón habla explícitamente sobre la negociación fallida que llevó tanto a su renuncia, como la de los otros integrantes como Pamela Noa, Ali Warrington y Robert “Fantacuca” Maldonado, quienes culminaron su trabajo en la emisora en el Día de San Valentín. Tras su salida, el programa deportivo “La Garata” también se dejó de transmitir dado que este era el productor ejecutivo.

“Por eso le dije a la gente que me voy sin nada, pero me voy con todo, porque yo voy a seguir viviendo en Instagram, yo voy a seguir viviendo en TikTok, yo voy a seguir viviendo en YouTube”, indicó el comunicador. Además, este reiteró que sí habrán oportunidades de radio porque “yo soy de la radio”.

De hecho, más temprano en la mañana, Molusco compartió en sus historias que se encontraba en la ciudad de Nueva York afirmando que “hoy será un gran día”, llevando a los usuarios a especular que este podría estar negociando con la Mega en Nueva York o con iHeart Radio, que también tiene base en esa ciudad.

“Megareguero” en SBS

El primer día sin el programa “Molusco y los reyes de la punta” comenzó con mucha confusión dado que SBS decidió transmitir el espacio de “El Reguero” de La Nueva 94 por La Mega 106.9 FM.

La decisión pareció tomar por sorpresa a los presentadores Danilo Beauchamp y Alejandro Gil -o al menos estaban en ese vacilón- al comentar cosas, como que era una transmisión especial, que esto era un “megareguero”, que no se acostumbraran, y Beauchamp bromeó preguntándole a su compañero de cabina: “¿Quién va a hacer de Yoyo?”, en referencia al personaje “Yoyo Ferrán”, que le pertenece a Robert “Fantacuca” Maldonado y tenía sus intervenciones de lunes a viernes a las 5:00 pm, en el recién terminado programa.

Hasta el momento, la cadena radial no ha informado cómo reemplazará ese espacio que quedó vacante tras la salida de Pabón, Noa, Warrington y Maldonado de la emisora.