Entre lágrimas, mucho vacilón y hasta súplicas, Jorge Pabón “Molusco” le puso fin a su programa “Molusco y los reyes de la punta” en La Mega 106.9 FM después de 20 años de transmisión en la emisora radial.

El locutor radial, que estuvo junto a sus compañeros Ali Warrington, Pamela Noa y Robert “Fantacuca” Maldonado, llegó donde dedicó las tres horas de “streaming” en vivo para recordar los mejores momentos que ha tenido esta producción de Spanish Broadcasting Systems (SBS) Puerto Rico, y unir a empleados de diversos departamentos de la empresa de comunicaciones para decir “hasta luego”.

Uno de los momentos de mayor impacto de esta intervención fue cuando integrantes del departamento de ventas llegaron a la cabina para agradecer al también productor por mantener el programa a flote y hasta le pidieron a reconsiderar la negociación de acuerdo con SBS, dado que la producción era la que más le generaba ganancias al negocio, por lo que “Molusco” dejó un mensaje contundente.

“La noticia sigue siendo la misma, llegan las 6:00 de la tarde, nos vamos y no regresamos hasta… yo no voy a decir que no regreso al programa, porque las conversaciones siempre están abiertas. Esto no depende de mí”, sostuvo el locutor.

“Yo no voy a estar mendigando un contrato, no voy a estar mendingando absolutamente nada. SBS sabe lo que nosotros queremos, yo sé lo que ellos quieren, podemos llegar a un término medio, pero tienen que entender que la era digital llegó y tiene que coexistir junto con los medios tradicionales. Hoy día, tienes que tratar los talento más importantes tuyos como si fueran tus socios porque ya hay otras plataformas fuera de la radio, la televisión y la prensa escrita. Está YouTube, está TikTok, está Instagram, y si son fuertes, tenemos que coexistir y podemos llegar a un buen “happy medium”, pero no puede ser un negocio que tire más pa’ un lado que pa’ otro. En ese canal mío de YouTube, hay muchas horas. Me duele mucho ver el Departamento de Ventas así, esto tocó”, manifestó.

Emotivo final

Luego de las 6:00 de la tarde, “Molusco y los reyes de la punta” se tornó sombrío luego que los integrantes del programa dedicaran sus últimas palabras antes de apagar los micrófonos.

En el caso de Warrington, él agradeció a su colega de acogerlo en el año 2017 durante uno de los momentos más vulnerables de su vida tras el golpe catastrófico del huracán María.

“Gracias siempre por tener esa visión de pensar que íbamos a encajar en este grupo cuando todo el mundo decía que no iba a funcionar, te echaste gente de la empresa en contra porque me iban a traer a mí, y no defraudamos. Los números siempre fueron ganadores”, manifestó.

Mientras tanto, Noa sostuvo, entre sollozos, que este programa le dio “el lugar que nunca me habían querido dar”, por lo que se mostró agradecida de su compañero radial.

“Yo no era la persona que venía a estar en el programa, y gracias por luchar porque fuera yo, y por todos darme mi lugar”, manifestó, asegurando que tiene “un corillo brutal de hombres que me respetan y me valoran”.

“A mí, a veces, me molesta un montón, porque yo sé, yo vacilo con ustedes con las macharranerías y la jodienda, pero el que diga y hable que ustedes no valoran a la mujer, no saben lo que está hablando”, expresó.

Por su parte, Maldonado apreció contar con la oportunidad de salir del teléfono hacia el micrófono con sus personajes, como el “Rey de la Farándula”, Yoyo Ferrán, así como su persona.

“Si mi corillo no va a estar aquí, yo entiendo que mi tiempo en SBS terminó. No tengo más na’ que decir”, manifestó.