El influencer Vicente “Chente” Ydrach alegó que el conglomerado Spanish Broadcasting System (SBS) le ofreció un contrato de $1.7 millones de 24 meses para convertirse en el reemplazo de Jorge Pabón “Molusco”, quien está a ley de días para retirarse oficialmente de La Mega 106.9 FM.

En un video que el creador de contenido subió a su cuenta oficial de YouTube, Ydrach sostuvo que el acuerdo surgió luego de una reunión preliminar que sostuvo el pasado miércoles en la noche con los ejecutivos de la empresa de comunicaciones desde las oficinas en Puerto Rico.

“Este es el gran dilema de lo que voy a decir. Yo he hablado tanta mier... diciendo que ‘no, yo no me voy de aquí nunca porque este es mi canasto, yo llevo 10 años poniendo los huevitos en el canasto’. Ellos me ofrecieron un número, ellos me ofrecieron $1.7 millones por 24 meses. Esto fue una reunión preliminar, hay un número más elevado que es el que yo quiero, ese no es el número, no hemos llegado a un acuerdo”, expresó el también comediante.

Ydrach también dijo que desconoce si esa supuesta oferta incluye a su equipo de trabajo de su producción, Gallimbo Studios. Incluso, este acotó que “Molusco” le llegaron a ofrecer más de 2.5 millones, el cual este objetó. Sin embargo, el creador de contenido que había mantenido comunicación con el radiolocutor desde que anunció su salida, pero luego de este encuentro en SBS, no se han hablado.

“De momento, yo no tengo la menor idea si él sabe o no, pero si algo yo sé es que es complicado mantener un secreto corporativo”, indicó. “Lo que procede es él desearme el éxito de todo el mundo”.

Molusco dice que acuerdo es “completamente mentira”

Tras el video que divulgó Ydrach en su cuenta de YouTube, Pabón ostuvo en su programa radial “Molusco y los Reyes de la Punta”, que el acuerdo millonario del que habló el influencer es “completamente mentira”, asegurando que esto parte de un “stunt”, o un truco, de su parte.

“Si esto fuera verdad, y tú estuvieras haciendo un ‘podcast’ diciendo interioridades de una negociación preliminar, eso es mentira. Yo llevo negociando más de un año el contrato mío actual y yo nunca habia dicho absolutamente nada hasta que no hubo acuerdo por ninguna de las dos partes. Los ejecutivos que ofrecen billete no están en Puerto Rico, y si un ejecutivo en Puerto Rico te está ofreciendo billete, te está mintiendo”, dijo el locutor, quien estuvo acompañado de sus colegas Pamela Noa y Ali Warrington, quienes han presentado su renuncia de la emisora.

Además, el también productor aseguró que las reuniones ejecutivas no se llevan a cabo en la misma planta del conglomerado, sino que estos se efectúan en hoteles y espacios privados, o hasta fuera de la Isla, para mantener la confidencialidad.

“El que te va a ofrecer billete está en Miami. Créanme, mis conversaciones no son con Pe-Erre, son con Miami. Así que tú no vas a tener una conversación preliminar y vas a hacer un podcast (sobre esto) porque se te va a caer”, expresó.

Tanto “Molusco”, como Noa y Warrington, continuarán transmitiendo su espacio radial hasta el próximo miércoles, 14 de febrero, cuando se oficializará su salida de la emisora.