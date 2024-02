Jorge Pabón Ocasio “Molusco” confirmó que mantiene una relación con Elysanij, la cantante urbana con quien se le ha vinculado por las últimas semanas.

El locutor radial dio a conocer la noticia durante una entrevista con la reportera Sylvia Rivera en el programa Día a Día, de Telemundo, donde también manifestó lo complicado que ha sido mantener el noviazgo con la artista de 28 años en secreto cuando se han divulgado imágenes de los dos compartiendo en distintas actividades.

“Lo que se ve, no se pregunta. Estoy tranquilo. Estoy saliendo y compartiendo con ella”, expresó.

PUBLICIDAD

Relacionadas Molusco se va de SBS

No obstante, el animador de “Molusco y los reyes de la punta” -programa que llegará a su fin el próximo 14 de febrero tras este no llegar a un acuerdo económico con el conglomerado radial Spanish Broadcasting System (SBS)- manifestó que se está dando nuevas oportunidades, al tiempo que dijo que “la estoy pasando bien”.

Además, cuando a este se le preguntó si encontraba la posibilidad de casarse nuevamente, tras dos meses de divorciarse de su entonces esposa Claudia Morales, este manifestó que “tenemos que caminar y janguear un rato”.

Sin embargo, en septiembre de 2023, en una entrevista digital con el influencer Vicente “Chente” Ydrach y su pareja, Verónica Cruz, este expresó lo contrario.

“Ese tema, cómo va a existir si yo estoy empezando a conocer a alguien. Yo nunca descarto nada, porque yo he sido de las personas que he dicho mil veces que no voy a hacer nada, y termino haciéndolo. Yo no puedo descartar ser papá de nuevo, yo no puedo descartar absolutamente nada en mi vida porque yo no sé lo que pase más adelante”, indicó.

Esta noticia surge a un día que Pabón diera a conocer que cerrará su ciclo con SBS luego de 20 años de trabajo consecutivo en un video en YouTube, lo que provocará el cierre de su espacio radial y el programa deportivo “La Garata de La Mega”.

“Estoy loco de anunciarles las grandes noticias de los nuevos horizantes donde vamos a estar jangueando próximamente. Vienen cosas muy buenas, la realidad del caso es que no nos podemos detener, tenemos que seguir y si en un lugar no estamos de acuerdo, seguimos caminando, con la frente en alto, sin miedo, con valentía y con ganas y con mucha hambre”, puntualizó.