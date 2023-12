Jorge Pabón “El Molusco” y Angelique “Burbu” Burgos sorprendieron a su público al fundirse en un abrazo durante una fiesta de cumpleaños de la presentadora en Orlando, Florida. El encuentro entre los excompañeros de trabajo del desaparecido espacio radial El Goldo y la Pelúa (Mega) cobró notoriedad por el distanciamiento que inició entre ambos hace cerca de siete años tras la culminación de labores de Burbu en el programa.

El momento fue compartido por el locutor Rocky “The Kid” en sus redes sociales. “El encuentro del año!! Se da! en el cumpleaños de @angeliqueburbu en #Orlando 🔥🔥🔥@yosoymolusco”, es el mensaje que acompaña el video del saludo.

En junio de este año, mientras pasaba unas vacaciones en Londres, Molusco saludó a su antigua compañera de labores a través de una llamada telefónica realizada por Arnaldo Santiago, de Diary of Trips. El sucedió se dio cuando Santiago, quien estaba acompañado por Molusco, hablaba al programa de radio El despelote (Mega), que Burbu anima junto a Rocky “The Kid”.

Sin embargo, en octubre la presentadora le envió un contundente mensaje al locutor radial luego de que este hiciera unas expresiones en su programa de radio sobre una publicación que hizo la presentadora al hablar de la experiencia del matrimonio.

“El matrimonio trae altas y bajas y de eso se trata una relación y una familia, un matrimonio y yo he dicho mil veces que hoy día los jóvenes se casan y dicen ‘ah, me va mal, me divorcio’, no trabajan su matrimonio, no superan obstáculos porque todo es ‘ah, me divorcio’. A eso es que yo me refiero”, explicó entonces. “Te crees que todo lo que yo digo es para ti, mira no es para ti, ni por mi mente me pasaste tú cuando yo escribí eso, al contrario, pensé en que la gente luche por su matrimonio, luche por su familia siempre y cuando valga la pena”, sostuvo, y añadió “te lo quería dejar saber para que estés claro que mi mundo no gira en torno a ti.