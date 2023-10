La presentadora Angelique Burgos “La Burbu” le envió un contundente mensaje al locutor radial Jorge Pabón “El Molusco” luego de que este hiciera unas expresiones en su programa de radio sobre una publicación que hizo la también locutora.

Según dijo Molusco, Burbu publicó un ‘storie’ en su cuenta de Instagram con el texto que leía “Yo sí creo en el amor para siempre en sus altas y bajas” luego de que su exesposa Claudia Morales apareciera en una obra de sus hijos Ocean y Paula.

Cabe recalcar que el locutor anunció hace unos meses que rompió la relación con su ahora exesposa y madre de sus hijos.

PUBLICIDAD

Ante esas alegaciones, Burbu aprovechó un episodio de su programa Burbu TV, que transmite a través de las redes sociales, y le envió un mensaje.

“Realmente no me interesa lo que tú puedas pensar, yo estoy muy clara en lo que es, en lo que soy y a quién yo me dirijo. Qué pena que te sientas aludido”, comenzó diciendo la animadora refiriéndose al locutor.

“Y otra cosita que te quería decir, hermano, es que la vida se celebra todos los días. Hay eventos que se celebran como un matrimonio y a mi realmente me da mucha pena lo que pasó en tu matrimonio porque tienes unos hijos hermosos porque tenías una familia muy bonita y yo soy testigo de eso, de como tú luchaste también por tu familia”, siguió diciendo.

Luego mencionó a qué se debió su publicación sobre el matrimonio.

“El matrimonio trae altas y bajas y de eso se trata una relación y una familia, un matrimonio y yo he dicho mil veces que hoy día los jóvenes se casan y dicen ‘ah, me va mal, me divorcio’, no trabajan su matrimonio, no superan obstáculos porque todo es ‘ah, me divorcio’. A eso es que yo me refiero y que yo que llevo 14 años para la Gloria de Dios porque uno nunca sabe que pueda pasar mañana. Yo no me creo que tengo el matrimonio perfecto porque no lo tengo”, soltó.

“A eso yo me refería hermanito, no estoy diciendo que eso era para ti”, siguió insistiendo.

PUBLICIDAD

Pero eso no se quedó ahí La Burbu fue más directa y le lanzó unas directitas al también productor.

“Te crees que todo lo que yo digo es para ti, mira no es para ti, ni por mi mente me pasaste tú cuando yo escribí eso, al contrario, pensé en que la gente luche por su matrimonio, luche por su familia siempre y cuando valga la pena”, sostuvo mientras miraba fijamente a la cámara.

“Te lo quería dejar saber para que estés claro que mi mundo no gira en torno a ti, que mis ‘post’ y mis ‘captions’ no giran en torno a ti, pa’ que estés tranquilo”, finalizó su descarga.