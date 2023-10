Ya lo aclaró.

Luego de que surgieran rumores de que la locutora y aninadora de televisión, Angelique Burgos “La Burbu”, le tiró, por medio de una publicación en Instagram, a la presentadora Patricia Corcino, ésta habló sobre el asunto y dio más detalles sobre el polémico “post”.

El cotilleo comenzó cuando La Burbu publicó en uno de sus stories en Instagram “las puerquitas son así”.

Entonces, el locutor Jorge Pabón “Molusco” dijo a través de su programa radial que ese mensaje estaría dirigido a Patricia Corcino pues la entrevista que él le hizo a la presentadora de “Lo Sé Todo” salió poco antes de que la Burbu hciera ese comentario.

Cabe destacar que Corcino es una de las colaboradoras del programa que hace la Burbu a través de la plataforma YouTube.

“¿Para quién era? A nadie le importa en realidad porque la gente es bien presentá y quieren saber quién es”, soltó La Burbu al ser abordada sobre el tema por su compañero radial, Rocky The Kid en el programa matutino de La Nueva 94.

“Eso es un medio de expresión y uno tiene redes para expresarse como uno quiera, yo no tengo una vida solamente profesional, yo tengo una vida personal, tengo amistades en el otro lado de acá, no todo lo que yo estoy tirando es para la gente de la farándula. Yo ni sabía que Patricia estaba con Molusco en ese momento, me enteré después”, siguió diciendo.

“Honestamente, no era para Patricia porque en esta vida uno se topa con muchos puerquitos, lo que pasa es que yo la zumbé y salió a esa hora, salió porque salió, realmente no me importa lo que piensa usted”, insistió.