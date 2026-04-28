El cantante estadounidense Dylan Carter, quien ganó notoriedad tras su participación en el programa The Voice, falleció a los 24 años en un accidente automovilístico ocurrido en Carolina del Sur.

De acuerdo con autoridades estatales, el joven conducía solo cuando perdió el control de su vehículo, salió de la vía e impactó contra un poste y una cerca antes de volcarse. Fue trasladado a un hospital cercano, donde posteriormente murió a causa de las heridas.

La noticia ha provocado una ola de reacciones en su comunidad y entre figuras del entretenimiento. El alcalde de Moncks Corner, su ciudad natal, destacó su talento y cercanía con el público, recordándolo como un artista querido que participaba activamente en eventos locales.

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Carter alcanzó reconocimiento nacional en 2023 durante las audiciones a ciegas de The Voice, donde interpretó el tema “I Look to You” de Whitney Houston. Su presentación conmovió a los jueces y le valió que los cuatro entrenadores giraran sus sillas.

Durante su participación, el joven compartió que la canción tenía un profundo significado personal, ya que había intentado interpretarla en el funeral de su madre sin poder completarla por la emoción. Su audición fue vista como una segunda oportunidad para rendirle homenaje.

Tras avanzar en la competencia, eligió como mentora a Reba McEntire y logró llegar hasta la etapa de batallas antes de ser eliminado.

La artista lamentó su fallecimiento en redes sociales, donde lo describió como un joven talentoso, amable y lleno de luz. Otros miembros de la comunidad musical y organizaciones locales también expresaron su pesar, destacando su impacto tanto en la música como en su entorno.

Además de su carrera artística, Carter estaba involucrado en iniciativas comunitarias y proyectos locales, lo que reforzó su imagen como una figura cercana y comprometida.

Su muerte ocurre pocos días antes de una presentación programada en su ciudad natal, evento que fue cancelado tras conocerse la noticia.