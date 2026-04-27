La cantante Nedra Talley Ross, última integrante superviviente del mítico grupo femenino The Ronettes, ha fallecido a los 80 años, según informó su familia y anuncia el perfil oficial del desaparecido grupo.

La artista murió el domingo en su domicilio, rodeada de sus seres queridos, según ha comunicado su hija Nedra K. Ross en su perfil de Facebook.

It is with heavy hearts that we share the news of Nedra Talley Ross’ passing. She was a light to those who knew and... Posted by The Ronettes on Sunday, April 26, 2026

Talley Ross (Nueva York, 1946) formó parte junto a sus primas Ronnie Spector y Estelle Bennett de The Ronettes, uno de los grupos más influyentes del pop de los años sesenta, con grandes éxitos como ‘Be My Baby’, ‘Baby’, ‘I Love You’ o ‘Walking in the Rain’.

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The Ronettes, que nacieron en el barrio neoyorquino de Harlem, debe gran parte de su fama a su asociación con el famoso productor Phil Spector, quien se casó con Ronnie en un matrimonio que duró hasta 1972 tras años de abuso.

Las tres comenzaron a actuar cuando eran adolescentes y consiguieron una residencia en un club local y un contrato discográfico.

Aunque realmente solo publicaron un álbum de estudio, su impacto perduró durante décadas y fue reconocido con su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007.

The Ronettes se separaron en 1967. En declaraciones recogidas por The Guardian, Talley Ross asegura que “odiaba la crueldad del mundo del espectáculo”.

“Odiaba la presión por grabar el siguiente disco y la sensación de fracaso si no lo conseguíamos -añadió-. Había una exigencia constante de producción que me parecía injusta. No me gustaba eso”.

Preguntada por la clave del éxito del grupo, señaló: “Nuestras canciones estaban dirigidas a los chicos, mientras que otros grupos de chicas cantaban sobre chicos”.

Talley se casó tras la separación del grupo y en 1978 lanzó un álbum en solitario, Full Circle, de música cristiana contemporánea. Más tarde comenzó una carrera en el sector inmobiliario.

Talley y Bennett rechazaron formar parte de una breve reunión de las Ronettes en 1973.

Con la muerte de Bennett en 2009 y de Spector en 2022, Talley Ross se había convertido en la última representante viva de la formación original.