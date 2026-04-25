El cantante Héctor Acosta “El Torito” recibió un reconocimiento por sus 36 años de trayectoria en la música por parte del portavoz de la mayoría del Senado de Puerto Rico, Gregorio Matías.

El honor que recibió el intérprete y senador dominicano ocurrió el pasado miércoles, durante una actividad que se realizó en la oficina del legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) con el propósito de sostener un intercambio de ideas y propuestas dirigidas al beneficio de las comunidades de la Isla y la Quisqueya.

En el encuentro, Matías hizo entrega oficial de una Moción de Felicitación aprobada por el Senado de Puerto Rico el pasado 20 de abril de 2026, mediante la cual se reconoce al senador de la República Dominicana y destacado artista internacional por su aportación cultural, social y pública, así como por su compromiso con las causas de su pueblo y por fortalecer los lazos culturales entre Puerto Rico y la comunidad dominicana residente en la isla.

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“Para nosotros es un honor tenerlo aquí en Puerto Rico. Primero lo conocimos como artista y le decía que hubo muchos momentos de llanto y de lágrimas con esas canciones, pero luego en su carrera como senador hemos visto que está pendiente al necesitado, al vulnerable, a esa dama soltera, a esa madre que a veces no tiene cómo alimentar a sus hijos, a esas personas mayores, a ese trabajador”, resaltó Matías, quien también destacó la labor del artista como senador por la provincia Monseñor Nouel en República Dominicana, asegurando que en su faena ve “una esperanza de poder luchar desde el Senado de la República Dominicana por el bienestar de toda la República Dominicana, olvidándose de partidos y de colores y solamente viendo la necesidad”.

“Yo he implantado eso. Yo no tengo guerra con partidos políticos ni con colores; yo tengo guerra contra la pobreza, contra el crimen y contra la falta de salud, y he visto que el senador lleva esos ideales a plenitud. Así que para mí es un orgullo que se le rinda este homenaje en el Senado de Puerto Rico”, alegó el político penepé.

Acosta, por su lado, agradeció a Matías, y sostuvo que el servicio público debe estar guiado por el compromiso social y la equidad, afirmando que cuando un funcionario es electo representa a todos los ciudadanos, sin importar ideologías o afiliaciones políticas, y que el objetivo principal debe ser ayudar a quienes más lo necesitan.

“Gracias por estos reconocimientos, que lo que hacen es que uno continúe hacia adelante haciendo lo correcto y dejándole las consecuencias a Dios”, destacó la voz de éxitos como “Me duele la cabeza”, “Amorcito enfermito” y “Si tú estuvieras”. “Yo he sido senador desde 2020 y en 2024 fuimos reelectos, y estamos en el segundo año de este segundo periodo con un único objetivo de ayudar a la gente humilde, a los desposeídos y tratar de llevar cosas positivas a mi provincia, porque aparte también somos senador de la República Dominicana y representamos al país. Esto me hace sentir orgulloso de lo que hemos iniciado y hemos continuado desde el 2020 hasta esta fecha”, apuntaló.

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Ambos líderes políticos manifestaron en la actividad su interés en proponer iniciativas enfocadas en fortalecer la seguridad pública, modernizar los sistemas de información gubernamental y mejorar la eficiencia de los servicios dirigidos a la ciudadanía.

Entre las propuestas discutidas, se destacó la posibilidad de evaluar mecanismos que permitan integrar información relevante en los documentos oficiales, como la licencia de conducir, incluyendo datos relacionados con la posesión legal de armas de fuego, de manera que las autoridades puedan contar con herramientas adicionales que faciliten su trabajo y contribuyan a la seguridad ciudadana, siempre dentro del marco legal y respetando los derechos y la privacidad de los ciudadanos.

Otro de los temas prioritarios abordados durante el encuentro fue la necesidad de establecer controles y marcos regulatorios responsables para el uso de la inteligencia artificial. Ambos líderes coincidieron en que el avance acelerado de esta tecnología representa grandes oportunidades para el desarrollo económico y social, pero también desafíos significativos si no se establecen límites claros y mecanismos de supervisión adecuados. En ese sentido, señalaron la importancia de promover legislación que garantice el uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial, protegiendo a los ciudadanos y fortaleciendo la confianza pública en las instituciones.

El reconocimiento, que resalta la trayectoria artística y el impacto internacional del quisqueyano con con 36 años de carrera artística, se da de cara a su espectáculo el próximo 23 de mayo en el Coca Cola Music Hall, donde la estrella se reencontrará con la fanaticada boricua.