“Disney On Ice presenta Jump In!” viene en grande a llevar magia y encanto para toda la familia del 29 de mayo al 7 de junio en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, y la producción asegura que tendrá una función especial para campamentos de verano y grupos el próximo jueves, 4 de junio, a las 10:00 de la mañana.

Esta aventura llevará más de 50 personajes conocidos a la pista de hielo, todos presentados por patinadores artísticos de talla mundial en un espectáculo que aspira contar con asombrosos efectos especiales, atractivos momentos interactivos y música encantadora.

PUBLICIDAD

En un comunicado de prensa, la producción afirma que el público disfrutará ver a Mickey, Minnie, Donald y Goofy usando el MousePad mágico para viajar al corazón de inolvidables cuentos de Disney.

Esta presentación de “Disney On Ice” llevará por primera vez al hielo a figuras como Ansiedad, Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor de “Inside Out 2″ al escenario, además de varios personajes inéditos de “Moana 2″.

A lo largo del espectáculo, los asistentes podrán ayudar a Stitch a reparar una falla mientras el caos se esparce por el hielo, recorrerán la activa metrópoli de “Zootopia” con Judy y Nick, se deslizarán por las tierras heladas de “Frozen”, se maravillarán en el divertido universo de “Toy Story” y hasta viajarán al dinámico mundo de Colombia con la familia Madrigal en “Encanto”.

El espectáculo suma además un deslumbrante desfile de princesas con Ariel, Jasmine, Tiana, Rapunzel, Cenicienta, Bella, Mulán y Mérida.

Para los boletos para la función especial para campamentos de verano y grupos para "Disney On Ice presenta Jump In!" pueden llamar al (787) 723-1930.

Para boletos para las funciones regulares, puede acceder aquí.