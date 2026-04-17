LAS VEGAS. The Walt Disney Co. realizó una presentación estelar para los dueños de salas de cine el jueves en CinemaCon, mostrando el inicio de la nueva película de Star Wars y nuevo material de “Avengers: Doomsday”, con el regreso de Chris Evans como Capitán América.

Robert Downey Jr. estuvo presente para presentar el tráiler de la película, que reúne a los Vengadores y los X-Men en una película de Marvel Studios por primera vez.

“Lo que quiero hacer es revelar unos 30,000 spoilers ahora mismo”, dijo Downey.

Regresa a la franquicia no como Iron Man, sino como el principal antagonista, Victor Von Doom, o Doctor Doom.

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Kevin Feige anunció que reestrenarán “Avengers: Endgame” en septiembre, como antesala de “Doomsday”, que, según él, “retoma la historia donde la dejó ‘Endgame’”. Se estrena el 18 de diciembre.

“Creo que lo hemos conseguido”, dijo Downey.

Evans afirmó que solo regresaría si hubiera una buena razón, y Doctor Doom era una buena razón.

Grogu y Mando persiguen a señores de la guerra

El director de “The Mandalorian and Grogu”, Jon Favreau, mostró al público el inicio de la primera película de Star Wars en siete años. La película, que se estrena el 22 de mayo, comienza con un rótulo que anuncia la caída del Imperio Galáctico y la dispersión de antiguos señores de la guerra. En el Borde Exterior, el Mandaloriano y Grogu los persiguen.

La secuencia muestra a un hombre y un niño luchando contra uno de estos antiguos señores de la guerra, en una gran batalla en un acantilado nevado mientras intentan derribar lo que parecen ser caminantes AT-AT. Más tarde, el personaje de Sigourney Weaver reprende al cazarrecompensas por su chapucero trabajo, que dejó al objetivo muerto y a ellos sin nueva información.

Ella también propone una nueva misión, que lo devolvería a la órbita de los Hutts, junto al heredero de Jabba, Rotta el Hutt (Jeremy Allen White).

“‘Star Wars’ me hizo enamorarme del cine”, dijo Favreau. “Espero que nuestra emoción, amor y alegría por Star Wars se transmitan a una nueva generación de fans”.

Añadió que hay más de 49 minutos de secuencias filmadas para pantallas de gran formato.

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Woody y Buzz debutan en CinemaCon

Tom Hanks y Tim Allen hicieron acto de presencia en representación de “Toy Story 5”, en lo que aparentemente fue su primera vez en CinemaCon. Los dos actores bromearon sobre haber visto imágenes de ellos prestando sus voces a Woody y Buzz para la película original, estrenada en 1995, y comentaron que parecían sus nietos.

Hanks pronunció una de sus frases más icónicas: “Eres un juguete”, y Allen respondió con una de las suyas: “Eres un hombrecito triste y extraño”.

También mostraron una nueva escena que muestra el regreso de Woody a casa de Bonnie después de sus aventuras con Bo Peep. La película se estrena el 19 de junio.

Dwayne Johnson presenta a la nueva Moana

Dwayne Johnson ayudó a cerrar la presentación para promocionar la versión de acción real de “Moana”, en la que retoma su papel de Maui.

Comentó que su personaje está inspirado en su abuelo, mostrando una foto suya en su teléfono, y lo describió como carismático, con un “sentido del humor travieso” y un “espíritu único”. También le encantaba cantar. Dijo que “My Way” de Frank Sinatra era una de sus canciones favoritas.

La nueva Moana, Catherine Laga’aia, también apareció en el escenario con Johnson.

“Crecí viendo ‘Moana’ con mi familia”, dijo. “No puedo creer que haya tenido esta experiencia”.

Un estudio imparable en la taquilla

Los estrenos de Disney dominaron la taquilla en 2025 con casi 2,500 millones de dólares en ventas de entradas en Estados Unidos y 6,600 millones a nivel mundial, gracias a éxitos como “Lilo & Stitch”, “Zootopia 2” y “Avatar: Fuego y Ceniza”. Siendo un motor de taquilla durante muchos años, es apropiado que Disney clausure CinemaCon.

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Este año, Disney ya ha impulsado la taquilla con su éxito original de Pixar, “Hoppers”, que ha recaudado más de 355 millones de dólares a nivel mundial hasta la fecha. Sin embargo, la película que da inicio a la temporada de estrenos de verano, que comienza el primer fin de semana de mayo, no es una película de Marvel. Se trata de una secuela de 20th Century Studios: “El Diablo Viste de Prada 2”. ¡Prepárense!

El impacto de Disney en la industria cinematográfica es innegable. El año pasado, sus estrenos representaron más del 27.5% de la taquilla anual en Estados Unidos. El estudio también cuenta con una ventana de exclusividad en cines de 60 días, la más amplia de Hollywood.

The Walt Disney Co. también enfrenta sus propios desafíos. El martes, la compañía inició despidos masivos, que se estima que afectarán a alrededor de 1000 personas, algunas de ellas en el estudio cinematográfico y su departamento de marketing.

Orson Welles dijo una vez: “Si quieres un final feliz, eso depende, por supuesto, de dónde termines tu historia”. Así, para una industria de exhibición que opera con márgenes reducidos, y con la taquilla aún un 20 % por debajo de sus niveles prepandémicos, Disney está lo más cerca posible de cerrar la conferencia con broche de oro.