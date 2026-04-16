Más enfocado que nunca, y puesto para inspirar a otros con su proceso.

El guitarrista Edwin Marrero Otero, mejor conocido como “Mondongo”, se encuentra de fiesta tras superar el miedo a la báscula y volver al rango de las 400 libras en el reto de transformación física que aceptó en “Puerto Rico gana” el 10 de enero de 2025.

“Estamos pesando ahora 455 libras, aunque la pesa llegó a marcar un peso más ligero, pero como todavía tengo problemas de balance, la pesa fluctuó entre las 435 a 455, pero decidimos dejarlo en 455″, informó Mondongo sobre el reciente logro que supo el pasado martes en el programa de juegos de Telemundo Puerto Rico.

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Este reciente peso representa una reducción de 46 libras tras la última entrevista que realizó con Primera Hora el pasado mes de enero. “Luego de un año y tres meses, me siento como una persona completamente nueva”, apuntaló el boricua.

Mondongo, no obstante, afirmó que llegar a ese momento no fue fácil.

En los pasados meses, el también músico aseguró pasar por una época de altibajas, desde cambios erráticos en el estado de ánimo, un accidente vehicular que lo dejó sin transportación propia, hasta cambios operacionales en su lugar de trabajo, llevándolo a no poder ejercitarse desde el Estudio 1 Eddie Miró.

Pero eso no evitó a reaccionar rápido y buscar una estrategia nueva.

“Ahora empezamos lo que son las caminatas, y me he mantenido en esa línea, y me han dado algo que me hacía falta, ejercicio cardiovascular, y esa es la razón por la que he podido bajar esas libras que se me hicieron bien difíciles bajar”, reveló.

Con la ayuda de profesionales de la salud, así como la asistencia de su entrenador físico Diriel Mulero, ahora se acerca más a sus guisos, volviendo a las tablas para tocar su guitarra y animar eventos, y hasta tomar sus primeros pasos como productor musical con el intérprete urbano Elías Baby, quien describió como “un chamaquito bien bueno” que “va a dar mucho de qué hablar”.

“Él también se ha entrenado conmigo, y hemos creado esa dinámica, y el poder bajar de peso me ha permitido volver a lo que más amo, tras alejarme por mis problemas de salud”, manifestó, a la vez que destacó que ahora mantiene bajo control su tiroides, lo que le ha permitido contar con más energía, y tener más calma sobre el ajetreo diario.

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“La enfermedad de la tiroides es algo bien fuerte que la mayoría de la gente que sufre de esto lo sabe, y esto ataca desde tus órganos principales, tu estado mental, y he estado bien encima de eso. Creo que uno de los logros más grandes es poder estabilizar esa condición”, compartió.

Caminatas, giras y campañas

Mondongo compartió que se encuentra con la agenda llena para iniciar diversos esfuerzos para seguir compartiendo su proceso transformativo con el público general.

Entre las propuestas, se encuentran coordinar caminatas en distintos puntos de Puerto Rico, así como una gira a través de diversos gimnasios para “facilitarle a las personas que no saben que tienen uno cerca y se matriculen a uno”.

El puertorriqueño, además, tiene una reunión con el Departamento de Educación para coordinar una campaña en contra del “bullying” por obesidad, asegurando que eso “viene pronto”.

“Estoy trabajando, estoy trabajando fuertemente para poder lograr mucho”, resaltó.