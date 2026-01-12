Bien puesto para salir de las 400 libras y meterle al “stand-up comedy”.

Así se encuentra el guitarrista Edwin Marrero Otero, mejor conocido como “Mondongo”, quien celebra seguir firme en su empeño en continuar el reto de transformación física que aceptó en el programa “Puerto Rico gana” el pasado 10 de enero de 2025.

El músico conversó con Primera Hora sobre los más recientes hechos que se han dado en el desafío que le presentó el animador Alex DJ y el productor del programa de juegos de Telemundo Puerto Rico, Adolfo Ontivero, con el fin de mejorar su estilo de vida tras enfrentar varios problemas de salud.

“El peso más bajo ha sido 476, pero el último peso fueron 501 libras, que fueron las libras que aumenté en la Navidad”, reveló Mondongo en entrevista telefónica, quien admitió que a pesar de a sentirse mal por reflejar ese aumento en la báscula, “sigue siendo un buen peso, porque he bajado más de 250 libras, pero no nos conformamos por eso y queremos ir por más”,

El creador de contenido expresó que los pasados meses estuvieron llenos de altas y bajas, dado que a pesar de disfrutar de su trabajo y otros “guisos” en el mundo del entretenimiento en la época festiva, el mismo ha traído consigo algunas piedras en el camino, como poco descanso, pequeños desarreglos en la alimentación y cambios en el ánimo.

“Había dejado de ir al psicólogo, pero estoy pensando volver a retomar eso, porque es una parte bien esencial del proceso”, reconoció el boricua, al tiempo que se sinceró en por qué regresa a priorizar su salud mental.

“En este proceso, uno de los momentos más confrontadores y que me tocan la fibra es el momento del pesaje y el psicólogo, al igual que mi entrenador, Diriel Mulero, se encargan de que yo no vea la pesa como un enemigo, ni que lo vea como algo malo ni como un tipo de castigo”, expresó Mondongo, al tiempo que aseguró que cada vez que se avecinaba la cita con la pesa en el espacio televisivo, su mente y cuerpo se lo debajan saber.

“Te confieso, cada vez que me tocaba pesarme, días antes, los nervios entraban, la ansiedad atacaba, no dormía, lloraba, hasta que subía a la báscula y veía que el trabajo había pasado factura, que estábamos en el camino correcto”, acotó.

“Todo el mundo tiene su vara para juzgar diferente y como sabemos que tenemos una encomienda grande, que tiene que ver mucho con la transformación de otras vidas, y que las personas no vean mi proceso como algo imposible, esa responsabilidad me pesa mucho“, manifestó Mondongo, indicando que podrá ver mucho apoyo de los internautas y televidentes, pero también ha visto un aumento en detractores.

“Ahí es donde viene el psicólogo. Mi entrenador me prepara físicamente, pero el psicólogo me prepara en lo mental, me ayuda a afrontar todas estas diferencias y asuntos que no todo el mundo está listo para pasar, y mientras todo iba bien, sentía que tenía el agarre y no tenía que ir al psicólogo, pero me di cuenta que no, que no es tan fácil como parece. Esto va mucho más allá de la pesa”, sostuvo.

¿Qué es lo próximo en esta faceta?

Mondongo compartió que para mantener la rutina activa continuará realizando su entrenamiento en el programa televisivo, pero también en un gimnasio, donde Mulero continuará monitoreando la actividad física, así como darle el apoyo moral que necesita para triunfar.

“Ya nos encontramos a mitad del camino, y en verdad, el proceso ha sido bello, y ver cómo las personas han aceptado este dúo dinámico en ‘Puerto Rico gana’ ”, sostuvo.

También se encuentra listo para encaminarse a llegar al marco de las 300 libras y, posiblemente, comenzar a compartir su más reciente experiencia en un “stand-up comedy”, donde más allá de hacer reír, quiere llevar el regalo del humor en los momentos más desafiantes.

“Quiero seguir exponiendo mi talento a otras personas, estoy enamorado completamente de mi trabajo en la televisión y en los medios, es algo diferente. Me gusta sentir que estoy inspirando a generaciones nuevas, de que yo fui un chamaquito que comenzó con su teléfono celular haciendo videítos, y mira dónde hemos llegado. Y dejarles saber que los sueños se cumplen”, expresó.