Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, sigue sólido en su afán por perder peso al revelar que ha rebajado más de 200 libras, y que pronto inicia un capítulo nuevo en la transformación física que arrancó el pasado mes de enero, cuando fijó la báscula en más de 690 libras.

“Ya salimos de la 500 libras, ya estamos en 476”, destacó el integrante de “Puerto Rico gana”, asegurando que el proceso, con sus altas y bajas, se convirtió en uno de aprendizaje que le ha permitido tener control de su vida.

“Empecé a hacer ‘muay thai’ con el objetivo de intensificar el entrenamiento, porque, en un momento dado, tuve dos meses que me estanqué, y no bajaba de peso, y ahí mi entrenador Diriel (Mulero) dijo que: ‘pues, tenemos diversificar los ejercicios’”, expresó el talento de la producción de Telemundo Puerto Rico, en entrevista telefónica con Primera Hora.

Mondongo aseguró que tras cambiar la rutina de ejercicios que realizaba en el programa vespertino por el “arte marcial de las ocho extremidades” bajo el entretamiento de Luis Eric Sánchez, volvió a tomar su rumbo y bajó 60 libras en un mes y medio.

El boricua, por consiguiente, anhela transformar su travesía en la pantalla nacional en una experiencia que vaya más allá del número que aparece en la báscula.

“Mucha gente se va frustrar porque no todos los cuerpos son iguales, y hay tanta gente motivada, por lo que hay que buscar otras formas de inspirar a la audiencia a través de la pantalla, y por eso estamos colaborando más allá de un entrenador”, destacó el también músico, quien informó que figuras como la doctora Clery Heuguies, se unirán para ofrecer una perspectiva distinta de la experiencia.

“Mejor que nunca”

Mondongo compartió que a más de un año de formar parte de la producción de Adolfo Ontivero y Alex DJ, se manifestó “impresionado” del apoyo que continúa recibiendo de la audiencia dentro y fuera del estudio de TV.

“Me siento mejor que nunca, el público no me suelta”, dijo, destacando que aún con su experiencia en la pantalla no quiere dejar su verdadera esencia atrás, por lo que anhela demostrar que él es más que el reto que asumió.

“Soy un muchacho con muchos talentos que, a veces, por el día a día, por crear tendencias, uno se olvida de las cosas que uno hacía. Y todo lo que he hecho empezó con una guitarra en la mano”, destacó Mondongo, quien, antes de darse a conocer en las redes sociales, se distinguió desde los 18 años al compartir escenario con artistas de diversos géneros, como reguetón, merengue y pop.

“Ahí fue cuando me di cuenta que yo tenía la habilidad de que el público me aceptara, y el mensaje se convirtió en una experiencia única, porque no tengo abdominales, no soy un nene rubio, de ojos azules. No no soy Lunay, pero me puedo trepar a una tarima y causar euforia, poner a la gente a brincar y pasarla brutal”, expuso.

“Vuelvo a mis raíces”

El creador de contenido compartió que, ante su progreso en la transformación física, ahora se encuentra enfocado en ampliar sus horizontes.

“Por más de un año y medio no pisaba un escenario por este proceso. No podía viajar, no podía treparme a una tarima, no podía hacer un show de una hora. No podía hacer eso a los 29 años. Pero gracias a este cambio, vuelvo a mis raíces”, sostuvo quien viajará junto al rapero Jon Z a Costa Rica para un concierto el día de Halloween.

El boricua expresó su entusiasmo por volver al ruedo de los espectáculo luego de perder una gira de un mes en España y otra serie de espectáculos en Argentina y Chile por sus complicaciones de salud.

“Ahora nivelamos las cosas y las oportunidades reaparecieron. Ya estoy loco por volver a ser el Mondongo que no sólo sale en la televisión, pero también el que sale en tu fiesta patronal favorita, el que se aparezca por ahí en el Choliseo, el que colabora en distintas formas del entretenmiento”, apuntaló.