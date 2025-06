Sigue bajando y sigue peleando.

Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, ha rebajado más de 160 libras desde que aceptó el reto de transformación física en el programa “Puerto Rico Gana” el pasado mes de enero.

El entrenador personal Diriel Mulero compartió una conmovedora publicación que el creador de contenido, aún con sus altas y bajas, sigue fiel al desafío que le propuso el presentador Alex DJ desde el espacio vespertino de Telemundo Puerto Rico

“En 4 meses, @mondongopr bajó 152 libras. Pero también tuvo un mes donde subió 30. Y luego, bajó 40 más", sostuvo Mulero sobre el proceso que experimenta el también músico.

PUBLICIDAD

“Eso no es un error. Eso es vida real. Eso es una batalla interna que no se ve en la báscula, porque bajar de peso no es solo dejar de comer… es luchar con heridas, con culpas, con ansiedad, con voces en la cabeza que te dicen que no puedes, y aún así, seguir bajando, seguir peleando, seguir salvando su vida", agregó el propietario de Ponte Ready by DX.

Mulero también dedicó unas palabras a quienes critican a Mondongo.

“A los que se burlan…a los que critican a alguien que está intentando no morir joven…les digo algo claro: 🦁🔥🦁🔥🦁👇🏾Tu burla no habla de ellos. Habla de ti. De lo vacío que estás, de lo podrido que tienes el alma, de lo fácil que es atacar cuando nunca has tenido que reconstruirte desde el suelo. Respeta el proceso de quien lucha por vivir. Porque esa persona, aunque caiga, tiene más valor que tú.🦁“, expresó, al tiempo que agradeció a la producción por el espacio que le han dado con este reto.

En una pasada entrevista con Primera Hora, Mondongo compartió que su decisión por bajar de peso surgió luego de experimentar diversos percances de salud que les estaba afectando su movilidad y estado de ánimo.

“Aquí no estamos haciendo esto por rating. ‘Puerto Rico Gana’ no necesita rating, ‘Puerto Rico Gana’ es el rating. Aquí no se crea nada, aquí no nos dan un libreto, aquí somos un montón de talentos simplemente colaborando y las cámaras grabando. El público que viene aquí es real y si en algún momento viene y sudece algo como no se supone que sea hemos sabido decir que se nos salió de las manos. ¿Nosotros hacer las cosas por rating? No, eso se lo dejamos a la gente a la que le hace falta“, expresó el protagonista del segmento ”Mover el grandote", quien admitió que tuvo varios intentos en modificar su estilo de vida, pero que siente se estancaba por atender otros compromisos.

“Cualquier otra persona hubiera dicho: ‘vete y brega con eso y cuando estés bien, hablamos’. Ellos se comprometieron al 100 conmigo de que si no lo ayudamos se nos va a morir. Fue un shock por completo. Llega un momento en que se me hacía imposible hacer comedia sobre mi peso, porque lo que estaba pasando en mi vida real no era comedia, no era un chiste“, apuntaló.