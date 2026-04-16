El famoso puertorriqueño Nicky Jam une fuerzas con el artista emergente Maisak para presentar el video musical oficial de “Te Lloré”, uno de los temas más emocionalmente resonantes de su más reciente álbum, Bohemio.

Construida a partir de las secuelas de una ruptura, “Te Lloré” se desarrolla a través de una serie de escenarios imaginados de “qué hubiera pasado”, cuestionando un futuro que nunca llegó a existir. La canción navega entre la nostalgia y la reflexión, capturando la tensión emocional entre aceptar el presente y revisitar una versión de la vida en la que la relación aún continúa, describe el comunicado de prensa.

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El video está ambientado en una casa vacía que representa el espacio emocional que queda tras el fin del amor. La narrativa introspectiva del clip visual se entrelaza con escenas filmadas en El Peñol, Medellín, donde los paisajes abiertos y las secuencias en bote contrastan con la quietud de los interiores.

En Bohemio, el más reciente álbum de estudio de Nicky Jam, el artista explora una etapa más introspectiva y vulnerable, adentrándose en narrativas emocionales más profundas sin perder la esencia sonora que ha definido su carrera.