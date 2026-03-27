El regreso de Nicky Jam a los escenarios de Puerto Rico ya es un éxito rotundo.

El artista logró vender todas las entradas para su concierto del sábado 23 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en menos de una hora.

Desde el inicio de la venta de boletos, este viernes a las 10:00 a.m., más de 20,000 personas se conectaron simultáneamente a la plataforma para asegurar su espacio en el espectáculo, marcando uno de los regresos más esperados del género urbano en la Isla tras 10 años de ausencia.

Ante la abrumadora demanda, los organizadores del evento, VRDG Entertainment, anunciaron una segunda función que se celebrará el domingo 24 de mayo a las 8:00 p.m., ofreciendo una nueva oportunidad a los fanáticos que no lograron adquirir boletos en la primera fecha.

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“La respuesta del público ha sido extraordinaria. Este ‘sold out’ es gracias a los fanáticos en Puerto Rico, y nos entusiasma poder abrir una segunda función para que más personas puedan disfrutar de este regreso”, indicaron los productores.

La nueva presentación coincidirá con el fin de semana largo del Memorial Day, una de las temporadas de mayor actividad turística y de entretenimiento en la Isla, lo que anticipa una alta demanda adicional.

Los boletos para la segunda función ya están disponibles y se espera que se agoten rápidamente, por lo que se exhorta al público a adquirirlos con anticipación.

El concierto, el cual Primera Hora es el periódico oficial, promete ser uno de los eventos musicales más importantes del género urbano en los últimos años.

Tras una extensa gira internacional por América Latina, Europa y Estados Unidos, el intérprete vuelve a su tierra natal con el espectáculo titulado “El Regreso a Casa”, un concierto que marcará su esperado reencuentro con el público boricua luego de una década sin presentarse en el emblemático recinto.

“Este concierto significa todo para mí. Puerto Rico es donde comenzó mi historia, donde se formó mi sonido y mi identidad. Volver al Coliseo, frente a mi gente, es un sueño hecho realidad”, expresó hace unos días el artista cuando se anunció el evento.

Considerado uno de los pioneros del reguetón junto a Daddy Yankee, Nicky Jam ha construido una carrera internacional que trasciende la música, incluyendo participaciones en cine y múltiples emprendimientos. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como los Billboard de la Música Latina y un Latin Grammy.

El artista ha logrado posicionarse como una de las figuras más influyentes del género con éxitos globales como “Travesuras”, “El Perdón”, “Hasta el Amanecer” y “X”, además de colaboraciones con artistas de renombre como Shakira, Enrique Iglesias, J Balvin y Steve Aoki.

El concierto traerá una propuesta enfocada en el origen, evolución y legado del reguetón, además de invitados especiales que acompañarán al artista en esta noche especial.