Luego del “sold-out” en menos de una hora para su primera función en el Coliseo de Puerto Rico el 23 de mayo, el intérprete Nicky Jam anunció junto con VRDG Entertainment la apertura de nuevas secciones para ampliar la capacidad del recinto en las funciones del 23 y 24 de mayo de “El regreso a casa”.

Este espectáculo representa un reencuentro con el público que lo vio crecer y una celebración de sus raíces. El artista, quien lleva una década sin presentar un espectáculo en solitario en la Isla, pidió a la producción que le añadieran otra tarima en la parte norte del coliseo para poder estar cerca de todos los fanáticos.

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El comunicado de prensa adelantó que el espectáculo, que abarcará su amplia trayectoria, se dividirá en segmentos para contar “la historia a través de los éxitos musicales, las canciones nuevas y el repertorio original, considerado por muchos como himnos de la industria”.

Nicky Jam compartió mediante la nota de prensa que “regresar a casa siempre es especial, pero ver cómo se agotaron los boletos tan rápido me llenó de emoción. Puerto Rico me vio empezar, y quiero que la mayor cantidad de gente posible pueda ser parte de esta experiencia conmigo”.

La organizadora VRDG Entertainment, empresa que recientemente trajo a Lionel Messi, los Miami Heat y Carlos Alcaraz a Puerto Rico, manifestó: “Este anuncio surge como un gesto de agradecimiento que Nicky nos solicitó para el público de la Isla, que respondió de manera contundente al regreso de uno de los artistas más influyentes en la historia de la música urbana”, expresó

Los boletos para las nuevas secciones y la función adicional están disponibles a través de Ticketera.