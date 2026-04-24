Los celulares inteligentes se han vuelto indispensables en la vida de las personas, pues no solo se utilizan en momentos de ocio, sino también para trabajar y estudiar. Sin embargo, un grupo de jóvenes en Estados Unidos decidió alejar por completo sus “smartphones” durante 30 días, con el fin de reducir la dependencia digital.

La iniciativa es conocida como “Un mes offline” y los participantes tenían entre 20 y 35 años. Este proyecto fue impulsado por la empresa emergente Dumb.co.

Estos jóvenes aceptaron el reto de dejar de usar herramientas digitales como Google Maps, redes sociales y plataformas de música en streaming, para así enfrentarse a una rutina completamente distinta a la habitual.

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Este proceso no fue nada sencillo, ya que tuvieron que adaptarse a situaciones que antes solían resolver con facilidad, como ubicarse en la ciudad o conocer los horarios de transporte. Además, esto les ayudó a interactuar con otras personas y a conocer mejor el lugar donde residen.

“Estaba esperando un autobús y no sabía cuándo llegaría”, comentó Jay West, de 29 años, quien fue uno de los participantes que tuvo la oportunidad de hacer parte de la desintoxicación digital.

Para West, que trabaja como analista de datos para el sistema de metro en Washington, no fue nada sencillo. Comentó que a menudo buscaba su teléfono móvil en el bolsillo, solo para darse cuenta de que no tenía nada. Sin embargo, al final agradeció la experiencia, ya que fue algo “liberador”.

“A veces me aburría, y no pasa nada”, agregó el joven de 29 años, quien agradeció haber participado en “Un mes offline”, ya que esto le permitió disfrutar más de las cosas sencillas que antes no hacía por estar en el celular.

Otra de las participantes fue Rachael Schultz, de 35 años. Era la primera vez que se alejaba por completo de su “smartphone”; aunque los primeros días se sintió perdida, después se fue acostumbrando, tanto así que tuvo que pedir indicaciones a desconocidos mientras iba en bicicleta.

Todos los participantes que hicieron parte de “Un mes offline” se reunieron en un huerto comunitario de la ciudad de Washington para compartir su experiencia y todos llegaron a la misma conclusión: que fue enriquecedora y que les había dejado muchas enseñanzas.

Lizzie Benjamin, de 25 años, relató que, al ver que no podía escuchar música en Spotify, aprovechó para sacar los CD que su padre había grabado y fue algo que disfrutó mucho.

Este tipo de iniciativas ha llamado mucho la atención, ya que surge en medio de un creciente debate sobre el impacto del uso excesivo de dispositivos digitales. Además, investigaciones recientes han advertido efectos negativos en la salud mental, incluyendo problemas de concentración, alteraciones del sueño y aumento de la ansiedad.