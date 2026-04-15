Nueva York. Más de una docena de millennials se reunieron en un apartamento de piedra rojiza en Brooklyn y colocaron sus teléfonos en un colador de metal antes de dos horas de lectura, dibujo y conversación - cualquier cosa menos mirar fijamente a las pantallas.

Una escena similar tuvo lugar a pocos kilómetros, en una fábrica de cajas de cartón de principios del siglo XX reconvertida en oficina de alto standing.

Cerca de 20 personas de unos 30 años miraron fijamente sus teléfonos móviles durante unos minutos. Luego los dejaron y se miraron un rato las palmas de las manos. Luego las de sus vecinos.

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El ejercicio pretendía recordar la importancia de prestar atención a la vida real, no a las relucientes pantallitas que se han apoderado de nuestro mundo.

Una “revolución” contra los dispositivos

Dos décadas después de que Steve Jobs estrenara el iPhone, un pequeño pero apasionado movimiento -con ramificaciones en varios países- se rebela contra la omnipresente pantalla.

“Los productos se han vuelto más insidiosos, extractivos y explotadores”, afirmó Dan Fox, de 38 años, anfitrión de la reunión. Los miembros del incipiente movimiento “quieren iniciar una revolución”, afirmó.

Pero, ¿puede un movimiento de “activismo de atención” de millennials y miembros de la Generación Z liberarse de las mayores empresas del mundo? Las cifras en bruto dicen que no. Pero los cambios culturales empiezan poco a poco, y la rebelión está creciendo contra lo que muchos llaman “fracking humano”.

Apple y otras grandes empresas tecnológicas afirman que han tomado medidas para ayudar a los usuarios a reducir el tiempo que pasan en sus dispositivos, incluidas funciones que rastrean el uso y un modo gris menos tentador.

Los “teléfonos tontos” ofrecen una alternativa de baja tecnología

Los activistas dicen que no es suficiente.

“Quieren acabar con las grandes tecnológicas”, afirma Fox, un cómico que trabaja en marketing para Light Phone, con sede en Brooklyn, uno de los muchos “teléfonos tontos” con funciones básicas.

A diferencia de la mayoría de los productos modernos, la empresa presume de la falta de funciones de sus teléfonos, como “redes sociales, noticias clickbait, correo electrónico, un navegador de Internet o cualquier otro feed infinito que induzca a la ansiedad”.

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Fox se animó a unirse al movimiento cuando asistió en 2015 a un concierto de Tame Impala en el Radio City Music Hall. Daba la sensación de que todos los asistentes estaban grabando el concierto con sus teléfonos en lugar de sumergirse en la música.

“Me di cuenta de que los teléfonos se interponen literalmente en las cosas que me gustan”, dijo Fox.

El acceso móvil a Internet ha calado tan hondo en la vida moderna que uno de los pocos lugares del mundo donde no está disponible es el Irán en guerra, donde las autoridades cerraron Internet durante las protestas masivas de enero.

Una reacción cada vez más violenta

D. Graham Burnett es historiador de la ciencia en la Universidad de Princeton y uno de los autores de “¡Atensión! A Manifesto of the Attention Liberation Movement”, lo que le convierte en uno de los pilares de la creciente reacción contra la captación corporativa de la atención humana.

Junto con el éxito de ventas de Chris Hayes, presentador de MS NOW, “El canto de las sirenas: How Attention Became the World’s Most Endangered Resource” (El canto de las sirenas: cómo la atención se convirtió en el recurso más amenazado del mundo), su obra forma parte de una creciente literatura que pide a la gente que se aleje de las pantallas y preste atención a la vida.

Burnett afirma que el “movimiento de liberación de la atención” consiste en liberarse del yugo de las aplicaciones que chupan el tiempo. La gente “necesita recuperar su atención. Su atención es la plenitud de su relación con el mundo”.

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Los presentes en el salón de Fox empezaron la velada presentándose, como en un grupo de apoyo.

“No me siento bien con mi relación con el teléfono. Me siento como un adicto”, dice Riley Soloner, profesor de clown teatral y acomodador en el Carnegie Hall. Llegó con una mochila llena de libros, de los de papel.

Otros capítulos han surgido en todo el mundo.

Al otro lado del Atlántico, en los Países Bajos, la gente se agolpó en una catedral neogótica a finales del mes pasado para asistir a una reunión del Offline Club.

“Creamos nuestros eventos y encuentros con diferentes temas. Uno de ellos es la conexión con uno mismo a través de actividades creativas, la lectura, la escritura o los rompecabezas”, explica el cofundador Ilya Kneppelhout. “Realmente algo que te haga bajar el ritmo y reflexionar, ir hacia dentro”.

Hay varias docenas de grupos de “activismo de atención” en Estados Unidos y Canadá, y el movimiento también ha surgido en España, Italia, Croacia, Francia e Inglaterra. Burnett espera que se extienda aún más.

Los miembros de Harkness Housing and Dining Co-op del Oberlin College decidieron en enero dirigir su organización sin correos electrónicos ni hojas de cálculo, ampliando la prohibición de la tecnología en los espacios compartidos del edificio de ladrillo de los años cincuenta.

“La gente se sentía aliviada por no tener que estar consultando el correo electrónico, los mensajes de texto o las noticias. Eso nos permitió pasar mucho tiempo hablando entre nosotros”, dijo Ozzie Frazier, de 21 años.

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Durante el proyecto cooperativo de un mes de duración, dijo Frazier, la gente empezó a sacar CD de la biblioteca y a disfrutar de noches de manualidades, música en directo y el juego de mesa Bananagrams.

“Mucha gente se sentía muy conectada entre sí. No tener los dispositivos les dio una especie de espacio mental”, dijo Frazier.

Wilhelm Tupy leyó “Attensity” tras tropezar con él en una librería de Viena y visitó la Escuela de Atención Radical del barrio DUMBO de Brooklyn en un viaje el mes pasado.

Sintió que había encontrado algo que unía su carrera deportiva como campeón de judo -con su necesidad de “flujo” concentrado- y su trabajo posterior a la jubilación como consultor empresarial.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.