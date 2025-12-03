El jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ido tomando medidas de seguridad en medio de la creciente amenaza de una posible intervención militar de Estados Unidos en el país caribeño. Así lo reveló The New York Times, que citó a siete fuentes cercanas al gobierno de Maduro.

De acuerdo con el Times, las precauciones de Maduro comenzaron a intensificarse el pasado mes de septiembre, cuando la Casa Blanca ordenó el despliegue de varios buques de guerra en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y después de que Washington puso en marcha bombardeos contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga.

Los cambios que ha hecho Nicolás Maduro en medio de la tensión con Estados Unidos

El diario asegura que, desde entonces, Maduro cambia con frecuencia “el lugar donde duerme”, así como su teléfono celular. Esto con el fin de protegerse “de un posible ataque de precisión o de una incursión de las fuerzas especiales”.

Los cambios también incluyen un refuerzo de su equipo de seguridad para reducir “los riesgos de traición”. De acuerdo con el periódico, el mandatario chavista ha elevado el protagonismo de los guardaespaldas cubanos en su esquema de seguridad y también ha incluido agentes de contraespionaje cubanos en el Ejército del país caribeño.

En medio de ese panorama, las fuentes consultadas por el New York Times señalan que hay una “atmósfera de tensión y preocupación” sobre el círculo íntimo de Maduro.

No obstante, el diario destaca que Maduro ha intentado restarle importancia a las amenazas de Washington a través de una serie de apariciones públicas casi diarias en las que da una apariencia “despreocupada y relajada”, aunque en sus eventos también se han dado cambios.

“(Maduro) ha reducido su participación en actos programados y transmisiones en directo, y los ha sustituido por apariciones públicas espontáneas y mensajes pregrabados”, indicó el periódico.

Las opciones que se han contemplado para la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela

En su artículo, el New York Times también aseguró que desde principios de año los enviados especiales de Donald Trump y la administración de Maduro han discutido las condiciones bajo las cuales el líder chavista podría dejar el poder. Según el diario, las conversaciones no han llevado a un acuerdo y, por esta razón, el presidente republicano ha intensificado su presión militar.

El periódico, de hecho, reveló que en las discusiones que tuvieron lugar la primavera pasada se habló de la posibilidad de que Maduro cediera el poder a “uno de sus lugartenientes antes del final del mandato de Trump en 2029”.

“Una de las opciones era celebrar un referendo en Venezuela para revocar al presidente a partir de 2027, un proceso permitido por la Constitución del país, dijeron. En el caso probable de que perdiera, Maduro traspasaría el poder a su vicepresidente, quien más adelante convocaría nuevas elecciones”, reveló el Times.

Esta semana también se conoció que Maduro aseguró estar dispuesto a dejar el poder siempre y cuando él y su familia recibieran una amnistía legal completa.