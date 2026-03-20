En medio del creciente uso de dispositivos móviles para actividades cotidianas como trabajar, estudiar o incluso realizar transacciones bancarias, expertos en seguridad digital recomiendan la implementación de hábitos simples que pueden ayudar a proteger la información personal.

Uno de ellos consiste en apagar o reiniciar el celular por lo menos 5 minutos cada 24 horas, una práctica que, según especialistas, puede contribuir a mejorar el funcionamiento del dispositivo y, a su vez, disminuir algunos riesgos de ciberseguridad.

Esta recomendación también ha sido mencionada por autoridades internacionales como el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien sugirió incorporar el hábito de apagar el celular durante algunos minutos al día como una forma de fortalecer la seguridad de los usuarios. “Todos tenemos una responsabilidad. Cosas sencillas: apaga el teléfono cinco minutos cada noche”, añadió.

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De acuerdo a analistas en tecnología, cuando un teléfono permanece encendido durante largos periodos sin reiniciarse, diferentes aplicaciones y procesos continúan ejecutándose en segundo plano. Esto puede generar una acumulación de tareas activas que, además de afectar el rendimiento del sistema, podrían facilitar la permanencia de programas maliciosos.

Al apagar o reiniciar el dispositivo, muchos de estos procesos se cierran automáticamente. Esto obliga al sistema operativo a iniciar nuevamente sus funciones básicas y puede interrumpir el funcionamiento de algunos programas no autorizados que dependen de una ejecución continua para permanecer activos.

Organismos de seguridad digital como la National Security Agency (NSA) también han señalado que reiniciar los teléfonos de manera periódica puede formar parte de las prácticas recomendadas para reducir la exposición a ciertas amenazas informáticas.

Además del reinicio de los celulares, también se recomienda hacer un uso adecuado de la función Bluetooth, ya que mantener esta función activada de manera permanente podría facilitar intentos de conexión no autorizados desde dispositivos cercanos, por lo que se aconseja desactivarla cuando no se esté utilizando, especialmente en espacios públicos.

Aunque estas prácticas no reemplazan otras medidas de seguridad, los expertos recomiendan complementarlas con acciones como mantener actualizado el sistema operativo, descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales y también revisar los permisos que se otorgan a cada aplicación.

En un contexto en el que los celulares almacenan cada vez más información personal, optar por hábitos sencillos de cuidado digital puede convertirse en una herramienta para proteger los datos y, a su vez, aportar al buen funcionamiento de los dispositivos.