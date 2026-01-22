Ante un aumento en los esquemas de fraudes enviados por mensajes de texto, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, citó a los presidentes de las compañías de celulares T-Mobile, Liberty Puerto Rico y Claro a una reunión para evaluar las medidas de seguridad que se pueden implementar de forma inmediata, para mitigar esta situación.

Parés adelantó que evalúa una legislación que ofrezca mayor seguridad a los usuarios de teléfonos y tabletas móviles ante lo que catalogó como una “avalancha de fraude”.

Según información oficial de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission), los esquemas de fraude en 2024 por texto costaron $285 millones a los consumidores en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

“En las últimas semanas se ha registrado un vertiginoso y muy preocupante aumento en la cantidad de esquemas fraudulentos que se envían por mensaje de texto a los usuarios de teléfonos celulares. Por ejemplo, este pasado lunes, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) anunció un esquema relacionado al sistema AutoExpreso, donde estos elementos criminales solicitaban obtener información personal del usuario para así eliminar multas. Este elaborado esquema les ha llegado a decenas de miles de puertorriqueños en las pasadas horas. Lo mismo sucede con otros intentos similares”, comentó Parés.

De acuerdo a datos disponibles, en Puerto Rico existen 2.85 millones de líneas de servicio de celular activas, esto representa una penetración de 89.2%, una de las más altas en todo el hemisferio.

La reunión fue convocada para el 2 de febrero a las 10:00 a.m. “para que nos indiquen con detalle, las medidas que están tomando para enviar esta ristra de esquemas fraudulentos por mensajería de texto y qué medidas adicionales se pueden implementar. Nos interesa conocer si tienen campañas educativas a la ciudadanía y si necesitan alguna legislación local para fortalecer la prevención”, añadió el legislador novoprogresista.