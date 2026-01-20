La Oficina de Innovación y Tecnología del Gobierno (PRTIS) alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude en la que los timadores utilizan mensajes de texto para robar información de sus víctimas.

En comunicado de prensa, la agencia explicó que los individuos detrás del esquema se valen de imágenes de agencias gubernamentales, o servicios públicos como el AutoExpreso, para dirigir a los que reciben los mensajes a enlaces externos que no pertenecen al gobierno.

“Este aviso se suma a los esfuerzos de orientación que ha iniciado el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para concientizar sobre estos mensajes de texto fraudulentos que utilizan tácticas para presionar al ciudadano a realizar pagos por supuestas deudas o peajes pendientes. El Gobierno de Puerto Rico nunca solicitará información sensible, tales como números de Seguro Social o datos de cuentas bancarias, a través de mensajes de texto o redes sociales”, indica el comunicado, en el que se añade que se destaca que todas las plataformas digitales oficiales de las agencias gubernamentales cuentan con dominios que terminan exclusivamente en pr.gov .

PUBLICIDAD

El director ejecutivo de PRITS, Poincaré Díaz Peña, expresó que “la seguridad cibernética es una responsabilidad compartida. Exhortamos a la población a mantenerse vigilante ante estos ataques. Al igual que lo ha señalado el DACO desde la perspectiva de protección al consumidor, en PRITS trabajamos continuamente para fortalecer la infraestructura digital del Gobierno, pero el primer frente de defensa es un ciudadano informado que desconfía de enlaces sospechosos y de comunicaciones que no provienen de los canales oficiales establecidos”.

Díaz Peña añadió que “cualquier comunicación que provenga de un dominio distinto a la terminación oficial del Gobierno debe ser considerada una amenaza potencial a la privacidad de los datos personales”. El director ejecutivo también hizo un llamado a los ciudadanos que hayan recibido este tipo de mensajes a que no interactúen con los enlaces y que procedan a reportar el incidente de inmediato para evitar que más consumidores se vean afectados por estos esquemas.