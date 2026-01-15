La Fiscalía de Aguadilla radicó cargos criminales contra un hombre identificado como Calixto López González, de 66 años y residente de Arecibo, por apropiación ilegal, fraude e impostura, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación, el 23 de junio de 2025, el perjudicado se reunió con López González, quien se presentó como abogado y realtor para acordar la compra de una residencia, y le dijo que estaba autorizado a firmar por el dueño.

La Fiscalía de Aguadilla radicó cargos criminales contra Calixto López González, de 66 años y residente de Arecibo, por apropiación ilegal, fraude e impostura, informó la Policía de Puerto Rico. ( Suministrada )

El perjudicado entregó $8,000 para los trámites de la supuesta compra.

Sin embargo, la vivienda había sido declarada estorbo público por el municipio de Isabela, ya que su dueño había fallecido hace 26 años, revelando que el imputado presuntamente se apropió del dinero.

El caso fue presentado ante el juez Davier Alfaro Alfaro, quien encontró causa y le impuso una fianza global de $8,000, la cual fue prestada mediante un fiador. La vista preliminar quedó señalada para el 30 de enero.

La investigación fue trabajada por el agente Carlos Astor Reyes, supervisado por el sargento Joel Vargas Barreto, bajo la dirección del teniente Orlando Adames Cardona, director de las secciones de Propiedad, Extorsiones, Robo, Agresiones y Desaparecidos.