Cargos por maltrato bajo la Ley de Violencia Doméstica y violación al artículo 6.06 de la Ley de Violencia Doméstica (portación y uso de armas blancas) fueron radicados contra un hombre que se alega, agredió a su expareja en varias ocasiones y la golpeó en el rostro con un vaso de cristal.

Los hechos por los que la juez Melissa Santiago Núñez, del Tribunal de Utuado, encontró causa para el arresto de Héctor L. Figueroa Rivera, de 44 años de edad y vecino de Jayuya, alegadamente ocurrieron el 11 de enero.

Tras la determinación de causa, la juez le impuso una fianza ascendente a $100 mil a Figueroa Rivera, la que no prestó, por lo que fue ingresado a la Cárcel Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar contra el imputado fue pautada para el 28 de enero. El agente Javier Torres Cortés, del cuartel de Jayuya, investigó los hechos.