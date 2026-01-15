Una pareja fue acusada el miércoles en el Tribunal de Bayamón tras investigarse que presuntamente ofrecieron información falsa sobre un supuesto ataque a tiros en Levittown el 7 de noviembre de 2025, informó la Policía de Puerto Rico.

Los imputados fueron identificados como Fernan Y. Quiles Andino, de 26 años y residente de Bayamón, y Jewel Alexandria González Molano, de 25 años y vecina de Toa Alta.

Según la investigación de la División de Robos, Agresiones y Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón, los imputados alegaron que habían sido atacados por un desconocido mientras transitaban por la carretera PR-165, cerca del Puente de las Banderas.

Sin embargo, se determinó que los hechos no ocurrieron como relatados, y que el hombre, que no posee licencia de armas, se disparó accidentalmente en la cadera izquierda mientras manejaba un rifle.

La fiscal Jennifer Reyes instruyó radicar cargos por los delitos de ofrecer falsa información a la Policía; portación y uso de un arma larga semiautomática; disparar o apuntar un arma de fuego; y posesión, distribución y uso de municiones.

Ambos fueron llevados ante la juez Jaileen González Echevarría, quien fijó una fianza global de $100,000.

Quiles Andino no prestó la fianza de $95,000 y fue ingresado a prisión, mientras que González Molano prestó la fianza de $5,000 y quedó en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 27 de enero.