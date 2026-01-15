Un adulto mayor fue atropellado esta mañana frente a la Farmacia Cima y el CDT de Yabucoa, según informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió a las 7:26 a.m. en la carretera 901, cuando un conductor, bajo circunstancias que se investigan, impactó a un peatón de 71 años, quien sufrió lesiones graves.

El afectado fue atendido por paramédicos en el lugar y trasladado a un centro hospitalario local para recibir atención médica.

El conductor se detuvo en la escena, y la Policía le realizará la prueba de alcohol como parte de la investigación.

Las autoridades indicaron que la carretera permanecerá cerrada temporalmente mientras culmina la investigación.