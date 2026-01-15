Un hombre murió atropellado esta madrugada en la carretera PR-2, intersección con la calle Nenadich, frente al Agrocentro en Mayagüez, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a eso de las 3:14 a.m. cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre un peatón arrollado. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al conductor de un Kia Forte blanco del 2024 y al peatón, quien presentaba heridas que le causaron la muerte en el sitio.

El conductor, identificado como Juan Juarbe, de 52 años y residente de Añasco, indicó a la Uniformada que mientras transitaba en dirección hacia Añasco impactó al hombre que presuntamente cruzaba la carretera sin precaución.

Relacionadas

  1. Fallece joven mientras practicaba deporte en pista de Hatillo

  2. Acusan a conductor por accidente fatal con ciclista en Toa Baja

  3. Arrestan sexagenario tras alegadamente ocuparle sustancias controladas durante allanamiento

El fallecido se estima tenía entre 30 y 40 años.

La prueba de alcohol realizada a Juarbe arrojó un resultado de 0.0%.

Agentes de Patrullas de Carreteras de Mayagüez investigan el caso.