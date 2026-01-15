Un hombre murió atropellado esta madrugada en la carretera PR-2, intersección con la calle Nenadich, frente al Agrocentro en Mayagüez, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a eso de las 3:14 a.m. cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre un peatón arrollado. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al conductor de un Kia Forte blanco del 2024 y al peatón, quien presentaba heridas que le causaron la muerte en el sitio.

El conductor, identificado como Juan Juarbe, de 52 años y residente de Añasco, indicó a la Uniformada que mientras transitaba en dirección hacia Añasco impactó al hombre que presuntamente cruzaba la carretera sin precaución.

El fallecido se estima tenía entre 30 y 40 años.

La prueba de alcohol realizada a Juarbe arrojó un resultado de 0.0%.

Agentes de Patrullas de Carreteras de Mayagüez investigan el caso.