Fatal en Mayagüez: hombre muere atropellado esta madrugada
El conductor del vehículo permaneció en la escena.
Un hombre murió atropellado esta madrugada en la carretera PR-2, intersección con la calle Nenadich, frente al Agrocentro en Mayagüez, informó la Policía de Puerto Rico.
El accidente se reportó a eso de las 3:14 a.m. cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre un peatón arrollado. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al conductor de un Kia Forte blanco del 2024 y al peatón, quien presentaba heridas que le causaron la muerte en el sitio.
El conductor, identificado como Juan Juarbe, de 52 años y residente de Añasco, indicó a la Uniformada que mientras transitaba en dirección hacia Añasco impactó al hombre que presuntamente cruzaba la carretera sin precaución.
El fallecido se estima tenía entre 30 y 40 años.
La prueba de alcohol realizada a Juarbe arrojó un resultado de 0.0%.
Agentes de Patrullas de Carreteras de Mayagüez investigan el caso.