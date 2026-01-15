Cargos por imprudencia o negligencia al conducir y violaciones a la Carta de Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor, fueron radicados contra Fernando Enrique Dávila Maldonado, de 24 años y vecino de Las Piedras, por el accidente fatal que cobró la vida de una ciclista identificada como Luz Milagros Castro Sierra, de 62 años, ocurrido en febrero del año pasado en Toa Baja.

Los hechos se remontan a la mañana del domingo dos de febrero, cuando el conductor transitaba por la carretera 165, a bordo de un Nissan Sentra color blanco del año 2023. Al llegar al kilómetro 15.8 se alega que el conductor impactó con su vehículo la goma trasera de la bicicleta en la que viajaba Castro Sierra. Tras el impacto, la mujer salió expulsada de la bicicleta y se estrelló contra el pavimento. Castro Sierra falleció en la escena.

De acuerdo con la investigación de la Policía, Dávila Maldonado no tomó las precauciones a pesar de la presencia de la ciclista en la vía, ni redujo la velocidad de su vehículo, lo que tuvo las consecuencias antes mencionadas. Al conductor se le realizó una prueba de campo para la detección de alcohol en la escena, la que arrojó resultado negativo.

El agente Ángel Reyes Feliciano consultó el caso con la fiscal Rosaura González, quien sometió los cargos antes mencionados. La jueza Jaine González Echevarría, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $21 mil a Dávila Maldonado, la que prestó, tras lo que fue liberado con un grillete electrónico.

La vista preliminar en su contra fue pautada para el 27 de enero.